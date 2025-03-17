AKARYAKIT FİYATLARI 17 MART: Motorin ne kadar? Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam mı geldi?

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 17 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 17 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

17 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 17 Mart 2025 itibariyle şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI 17 MART: Motorin ne kadar

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı ise şu şekilde:

Benzin Fiyatı:

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 45.08 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 45.23 TL

Motorin, Mazot Fiyatı:

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 45.47 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 45.58 TL

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam mı geldi

LPG Fiyatı: