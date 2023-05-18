AK parti kaç millet vekili çıkardı? AK parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem AK parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından AK parti kaç millet vekili çıkardı? Ve AK parti AK parti milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, AK parti kaç millet vekili çıkardı? AK parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem AK parti milletvekilleri kim?
14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, AK parti milletvekili sayısı ve AK parti milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, AK parti kaç millet vekili çıkardı? AK parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem AK parti milletvekilleri kim?
AK PARTİ KAÇ MİLLET VEKİLİ ÇIKARDI?
Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi toplamda 267 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan toplamda 322 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI
28. DÖNEM AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KİM?
ÖMER ÇELİK- Adana
AHMET ZENBİLCİ - Adana
SUNAY KARAMIK - Adana
ABDULLAH DOĞRU - Adana
FARUK AYTEK - Adana
RESUL KURT - Adıyaman
İSHAK ŞAN - Adıyaman
MUSTAFA ALKAYIŞ - Adıyaman
HÜSEYİN ÖZHAN - Adıyaman
ALİ ÖZKAYA - Afyonkarahisar
İBRAHİM YURDUNUSEVEN - Afyonkarahisar
HASAN ARSLAN - Afyonkarahisar
RUKEN KİLERCİ - Ağrı
HALUK İPEK - Amasya
HASAN ÇİLEZ - Amasya
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU - Antalya
MUSTAFA KÖSE - Antalya
TUBA VURAL ÇOKAL - Antalya
KEMAL ÇELİK - Antalya
ATAY USLU - Antalya
İBRAHİM ETHEM TAŞ - Antalya
FARUK ÇELİK - Artvin
MUSTAFA SAVAŞ - Aydın
SEDA SARIBAŞ - Aydın
ÖMER ÖZMEN - Aydın
İSMAİL OK - Balıkesir
BELGİN UYGUN - Balıkesir
MUSTAFA CANBEY - Balıkesir
ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN - Balıkesir
HALİL ELDEMİR - Bilecik
FEYZİ BERDİBEK - Bingöl
ZEKİ KORKUTATA - Bingöl
TURAN BEDİRHANOĞLU - Bitlis
YÜKSEL COŞKUNYÜREK - Bolu
ADEM KORKMAZ - Burdur
MUSTAFA OĞUZ - Burdur
AYHAN GİDER - Çanakkale
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU - Çankırı
YUSUF AHLATCI - Çorum
OĞUZHAN KAYA - Çorum
CAHİT ÖZKAN - Denizli
ŞAHİN TİN - Denizli
NİLGÜN ÖK - Denizli
MEHMET GALİP ENSARİOĞLU - Diyarbakır
MEHMET SAİT YAZ - Diyarbakır
SUNA KEPOLU ATAMAN - Diyarbakır
FATMA AKSAL - Edirne
EROL KELEŞ - Elazığ
EJDER AÇIKKAPI - Elazığ
MAHMUT RIDVAN NAZIRLI - Elazığ
SÜLEYMAN KARAMAN - Erzincan
SELAMİ ALTINOK - Erzurum
FATMA ÖNCÜ - Erzurum
MEHMET EMİN ÖZ - Erzurum
ABDURRAHİM FIRAT - Erzurum
FATİH DÖNMEZ - Eskişehir
AYŞEN GÜRCAN - Eskişehir
ABDULHAMİT GÜL - Gaziantep
MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ - Gaziantep
ALİ ŞAHİN - Gaziantep
DERYA BAKBAK - Gaziantep
MESUT BOZATLI - Gaziantep
ŞAHZADE DEMİR - Gaziantep
İRFAN ÇELİKASLAN - Gaziantep
BÜNYAMİN BOZGEYİK - Gaziantep
NAZIM ELMAS - Giresun
ALİ TEMÜR - Giresun
CELALETTİN KÖSE - Gümüşhane
ADEM YEŞİLDAL - Hatay
ABDULKADİR ÖZEL - Hatay
HÜSEYİN YAYMAN - Hatay
KEMAL KARAHAN - Hatay
MEHMET UĞUR GÖKGÖZ - Isparta
NUREDDİN NEBATİ - Mersin
ALİ KIRATLI - Mersin
HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ - Mersin
FARUK DİNÇ - Mersin
ADEM ÇALKIN - Kars
HALİL ULUAY - Kastamonu
FATMA SERAP EKMEKCİ - Kastamonu
HULUSİ AKAR - Kayseri
AYŞE BÖHÜRLER - Kayseri
ŞABAN ÇOPUROĞLU - Kayseri
MURAT CAHİD CINGI YÜKSEK - Kayseri
SAYIN BAYAR ÖZSOY - Kayseri
AHMET GÖKHAN SARIÇAM - Kırklareli
NECMETTİN ERKAN - Kırşehir
SADETTİN HÜLAGÜ - Kocaeli
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU - Kocaeli
VEYSAL TİPİOĞLU - Kocaeli
MEHMET AKİF YILMAZ - Kocaeli
CEMİL YAMAN - Kocaeli
SAMİ ÇAKIR - Kocaeli
TAHİR AKYÜREK - Konya
ORHAN ERDEM - Konya
SELMAN ÖZBOYACI - Konya
MERYEM GÖKA - Konya
ABDULLAH AĞRALI - Konya
MEHMET BAYKAN - Konya
ZİYA ALTUNYALDIZ - Konya
LATİF SELVİ - Konya
MUSTAFA HAKAN ÖZER - Konya
ADİL BİÇER - Kütahya
İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI - Kütahya
MEHMET DEMİR - Kütahya
BÜLENT TÜFENKCİ - Malatya
İHSAN KOCA - Malatya
İNANÇ SİRAÇ KARA - Malatya
ABDURRAHMAN BABACAN - Malatya
BAHADIR NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU - Manisa
MURAT BAYBATUR - Manisa
TAMER AKKAL - Manisa
AHMET MÜCAHİT ARINÇ - Manisa
VAHİT KİRİŞCİ - Kahramanmaraş
ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ - Kahramanmaraş
MEVLÜT KURT - Kahramanmaraş
TUBA KÖKSAL - Kahramanmaraş
MEHMET ŞAHİN - Kahramanmaraş
FARUK KILIÇ - Mardin
MUHAMMED ADAK - Mardin
KADEM METE - Muğla
YAKUP OTGÖZ - Muğla
MEHMET EMİN ŞİMŞEK - Muş
SÜLEYMAN ÖZGÜN - Nevşehir
EMRE ÇALIŞKAN - Nevşehir
CEVAHİR UZKURT - Niğde
MAHMUT ÖZER - Ordu
İBRAHİM UFUK KAYNAK - Ordu
MUSTAFA HAMARAT - Ordu
MUHAMMED AVCI - Rize
HARUN MERTOĞLU - Rize
LÜTFİ BAYRAKTAR - Sakarya
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK - Sakarya
ALİ İNCİ - Sakarya
ERTUĞRUL KOCACIK - Sakarya
MURAT KAYA – Sakarya
MEHMET MUŞ - Samsun
ÇİĞDEM KARAASLAN - Samsun
YUSUF ZİYA YILMAZ - Samsun
ORHAN KIRCALI - Samsun
ERSAN AKSU - Samsun
MERVAN GÜL - Siirt
NAZIM MAVİŞ - Sinop
ABDULLAH GÜLER - Sivas
HAKAN AKSU - Sivas
RUKİYE TOY - Sivas
MESTAN ÖZCAN - Tekirdağ
GÖKHAN DİKTAŞ - Tekirdağ
ÇİĞDEM KONCAGÜL - Tekirdağ
YUSUF BEYAZIT - Tokat
MUSTAFA ARSLAN - Tokat
CÜNEYT ALDEMİR - Tokat
ADİL KARAİSMAİLOĞLU - Trabzon
MUSTAFA ŞEN - Trabzon
YILMAZ BÜYÜKAYDIN - Trabzon
VEHBİ KOÇ - Trabzon
BEKİR BOZDAĞ - Şanlıurfa
ABDULKADİR EMİN ÖNEN - Şanlıurfa
ABDÜRRAHİM DUSAK - Şanlıurfa
MEHMET ALİ CEVHERİ - Şanlıurfa
CEVAHİR ASUMAN YAZMACI - Şanlıurfa
İBRAHİM EYYÜPOĞLU - Şanlıurfa
HİKMET BAŞAK - Şanlıurfa
MEHMET FARUK PINARBAŞI - Şanlıurfa
İSMAİL GÜNEŞ YÜKSEK - Uşak
FAHRETTİN TUĞRUL - Uşak
BURHAN KAYATÜRK - Van
KAYHAN TÜRKMENOĞLU - Van
ABDULKADİR AKGÜL - Yozgat
SÜLEYMAN ŞAHAN - Yozgat
MUAMMER AVCI - Zonguldak
SAFFET BOZKURT - Zonguldak
AHMET ÇOLAKOĞLU - Zonguldak
CENGİZ AYDOĞDU - Aksaray
HÜSEYİN ALTINSOY - Aksaray
ORHAN ATEŞ - Bayburt
SELMAN OĞUZHAN ESER - Karaman
OSMAN SAĞLAM - Karaman
MUSTAFA KAPLAN - Kırıkkale
FERHAT NASIROĞLU - Batman
ARSLAN TATAR - Şırnak
YUSUF ZİYA ALDATMAZ - Bartın
KAAN KOÇ - Ardahan
CANTÜRK ALAGÖZ - Iğdır
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ - Yalova
MELİHA AKYOL - Yalova
CEM ŞAHİN - Karabük
DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ - Karabük
AHMET SALİH DAL - Kilis
DERYA YANIK - Osmaniye
SEYDİ GÜLSOY - Osmaniye
AYŞE KEŞİR - Düzce
ERCAN ÖZTÜRK - Düzce
EFKAN ALA - Bursa
REFİK ÖZEN - Bursa
AHMET KILIÇ - Bursa
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ - Bursa
MUSTAFA YAVUZ - Bursa
MUSTAFA VARANK - Bursa
AYHAN SALMAN - Bursa
OSMAN MESTEN - Bursa
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ - Bursa
MUHAMMET MÜFİT AYDIN - Bursa
MURAT KURUM - İstanbul
ERKAN KANDEMİR - İstanbul
HASAN TURAN - İstanbul
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - İstanbul
HULUSİ ŞENTÜRK - İstanbul
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU - İstanbul
TUĞBA IŞIK ERCAN - İstanbul
İSMAİL ERDEM - İstanbul
YAHYA ÇELİK - İstanbul
BEHİYE EKER - İstanbul
SERKAN BAYRAM - İstanbul
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK - İstanbul
AZMİ EKİNCİ - İstanbul
NURETTİN ALAN - İstanbul
SÜLEYMAN SOYLU - İstanbul
HALİT YEREBAKAN - İstanbul
RABİA İLHAN - İstanbul
MEHMET ÖNDER AKSAKAL - İstanbul
MUSTAFA DEMİR - İstanbul
İSMAİL EMRAH KARAYEL - İstanbul
ZAFER SIRAKAYA - İstanbul
BÜŞRA PAKER - İstanbul
SEVAN SIVACIOĞLU - İstanbul
DERYA AYAYDIN - İstanbul
ADEM YILDIRIM - İstanbul
SENA NUR ÇELİK - İstanbul
NUMAN KURTULMUŞ - İstanbul
ÖZLEM ZENGİN - İstanbul
CÜNEYT YÜKSEL - İstanbul
ZEKERİYA YAPICIOĞLU - İstanbul
HALİS DALKILIÇ - İstanbul
RÜMEYSA KADAK - İstanbul
OĞUZ ÜÇÜNCÜ - İstanbul
BAYRAM ŞENOCAK - İstanbul
ŞAMİL AYRIM - İstanbul
SEDA GÖREN BÖLÜK - İstanbul
NİLHAN AYAN YÜKSEK - İstanbul
YILDIZ KONAL SÜSLÜ - İstanbul
ŞENGÜL KARSLI - İstanbul
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI - İstanbul
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU - İzmir
MAHMUT ATİLLA KAYA - İzmir
ŞEBNEM BURSALI - İzmir
MEHMET ALİ ÇELEBİ - İzmir
EYYÜP KADİR İNAN - İzmir
FEHMİ ALPAY ÖZALAN - İzmir
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - İzmir
YAŞAR KIRKPINAR - İzmir
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ - Ankara
JÜLİDE SARIEROĞLU - Ankara
MURAT ALPARSLAN - Ankara
ZEHRANUR AYDEMİR - Ankara
VEDAT BİLGİN - Ankara
LÜTFİYE SELVA ÇAM - Ankara
ORHAN YEGİN - Ankara
ZEYNEP YILDIZ - Ankara
OSMAN GÖKÇEK - Ankara
KURTCAN ÇELEBİ - Ankara
FUAT OKTAY - Ankara
LEYLA ŞAHİN USTA - Ankara
ÖMER İLERİ - Ankara
ASUMAN ERDOĞAN - Ankara
AHMET FETHAN BAYKOÇ - Ankara
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023