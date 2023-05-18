AK parti kaç millet vekili çıkardı? AK parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem AK parti milletvekilleri kim? İsimleri ile milletvekili listesi!

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından AK parti kaç millet vekili çıkardı? Ve AK parti AK parti milletvekilleri kim? Soruları gündeme geldi. Milletvekili seçiminin gerçekleştirilmesi ile birlikte mecliste yer alacak olan isimler netlik kazandı. Peki, AK parti kaç millet vekili çıkardı? AK parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem AK parti milletvekilleri kim?

Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız

14 Mayıs Pazar saat 17.00 itibarıyla sona eren Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte Milletvekili seçim sonuçlarındaki son durum, AK parti milletvekili sayısı ve AK parti milletvekilleri kim? Soruları merak edildi. Mecliste yer alacak isimler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, AK parti kaç millet vekili çıkardı? AK parti milletvekili sayısı kaç? 28. Dönem AK parti milletvekilleri kim?

AK PARTİ KAÇ MİLLET VEKİLİ ÇIKARDI?

Açıklanan son verilere göre 2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi toplamda 267 milletvekili çıkartmıştır. Ayrıca 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan toplamda 322 milletvekili seçilmiştir. Aşağıda yer almakta olan grafikte, mecliste yer alacak olan milletvekili dağılımını görmektesiniz. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin tüm detaylara aşağıda yer almakta olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarından ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI

28. DÖNEM AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KİM?

ÖMER ÇELİK- Adana

AHMET ZENBİLCİ - Adana

SUNAY KARAMIK - Adana

ABDULLAH DOĞRU - Adana

FARUK AYTEK - Adana

RESUL KURT - Adıyaman

İSHAK ŞAN - Adıyaman

MUSTAFA ALKAYIŞ - Adıyaman

HÜSEYİN ÖZHAN - Adıyaman

ALİ ÖZKAYA - Afyonkarahisar

İBRAHİM YURDUNUSEVEN - Afyonkarahisar

HASAN ARSLAN - Afyonkarahisar

RUKEN KİLERCİ - Ağrı

HALUK İPEK - Amasya

HASAN ÇİLEZ - Amasya

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU - Antalya

MUSTAFA KÖSE - Antalya

TUBA VURAL ÇOKAL - Antalya

KEMAL ÇELİK - Antalya

ATAY USLU - Antalya

İBRAHİM ETHEM TAŞ - Antalya

FARUK ÇELİK - Artvin

MUSTAFA SAVAŞ - Aydın

SEDA SARIBAŞ - Aydın

ÖMER ÖZMEN - Aydın

İSMAİL OK - Balıkesir

BELGİN UYGUN - Balıkesir

MUSTAFA CANBEY - Balıkesir

ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN - Balıkesir

HALİL ELDEMİR - Bilecik

FEYZİ BERDİBEK - Bingöl

ZEKİ KORKUTATA - Bingöl

TURAN BEDİRHANOĞLU - Bitlis

YÜKSEL COŞKUNYÜREK - Bolu

ADEM KORKMAZ - Burdur

MUSTAFA OĞUZ - Burdur

AYHAN GİDER - Çanakkale

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU - Çankırı

YUSUF AHLATCI - Çorum

OĞUZHAN KAYA - Çorum

CAHİT ÖZKAN - Denizli

ŞAHİN TİN - Denizli

NİLGÜN ÖK - Denizli

MEHMET GALİP ENSARİOĞLU - Diyarbakır

MEHMET SAİT YAZ - Diyarbakır

SUNA KEPOLU ATAMAN - Diyarbakır

FATMA AKSAL - Edirne

EROL KELEŞ - Elazığ

EJDER AÇIKKAPI - Elazığ

MAHMUT RIDVAN NAZIRLI - Elazığ

SÜLEYMAN KARAMAN - Erzincan

SELAMİ ALTINOK - Erzurum

FATMA ÖNCÜ - Erzurum

MEHMET EMİN ÖZ - Erzurum

ABDURRAHİM FIRAT - Erzurum

FATİH DÖNMEZ - Eskişehir

AYŞEN GÜRCAN - Eskişehir

ABDULHAMİT GÜL - Gaziantep

MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ - Gaziantep

ALİ ŞAHİN - Gaziantep

DERYA BAKBAK - Gaziantep

MESUT BOZATLI - Gaziantep

ŞAHZADE DEMİR - Gaziantep

İRFAN ÇELİKASLAN - Gaziantep

BÜNYAMİN BOZGEYİK - Gaziantep

NAZIM ELMAS - Giresun

ALİ TEMÜR - Giresun

CELALETTİN KÖSE - Gümüşhane

ADEM YEŞİLDAL - Hatay

ABDULKADİR ÖZEL - Hatay

HÜSEYİN YAYMAN - Hatay

KEMAL KARAHAN - Hatay

MEHMET UĞUR GÖKGÖZ - Isparta

NUREDDİN NEBATİ - Mersin

ALİ KIRATLI - Mersin

HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ - Mersin

FARUK DİNÇ - Mersin

ADEM ÇALKIN - Kars

HALİL ULUAY - Kastamonu

FATMA SERAP EKMEKCİ - Kastamonu

HULUSİ AKAR - Kayseri

AYŞE BÖHÜRLER - Kayseri

ŞABAN ÇOPUROĞLU - Kayseri

MURAT CAHİD CINGI YÜKSEK - Kayseri

SAYIN BAYAR ÖZSOY - Kayseri

AHMET GÖKHAN SARIÇAM - Kırklareli

NECMETTİN ERKAN - Kırşehir

SADETTİN HÜLAGÜ - Kocaeli

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU - Kocaeli

VEYSAL TİPİOĞLU - Kocaeli

MEHMET AKİF YILMAZ - Kocaeli

CEMİL YAMAN - Kocaeli

SAMİ ÇAKIR - Kocaeli

TAHİR AKYÜREK - Konya

ORHAN ERDEM - Konya

SELMAN ÖZBOYACI - Konya

MERYEM GÖKA - Konya

ABDULLAH AĞRALI - Konya

MEHMET BAYKAN - Konya

ZİYA ALTUNYALDIZ - Konya

LATİF SELVİ - Konya

MUSTAFA HAKAN ÖZER - Konya

ADİL BİÇER - Kütahya

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI - Kütahya

MEHMET DEMİR - Kütahya

BÜLENT TÜFENKCİ - Malatya

İHSAN KOCA - Malatya

İNANÇ SİRAÇ KARA - Malatya

ABDURRAHMAN BABACAN - Malatya

BAHADIR NAHİT YENİŞEHİRLİOĞLU - Manisa

MURAT BAYBATUR - Manisa

TAMER AKKAL - Manisa

AHMET MÜCAHİT ARINÇ - Manisa

VAHİT KİRİŞCİ - Kahramanmaraş

ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ - Kahramanmaraş

MEVLÜT KURT - Kahramanmaraş

TUBA KÖKSAL - Kahramanmaraş

MEHMET ŞAHİN - Kahramanmaraş

FARUK KILIÇ - Mardin

MUHAMMED ADAK - Mardin

KADEM METE - Muğla

YAKUP OTGÖZ - Muğla

MEHMET EMİN ŞİMŞEK - Muş

SÜLEYMAN ÖZGÜN - Nevşehir

EMRE ÇALIŞKAN - Nevşehir

CEVAHİR UZKURT - Niğde

MAHMUT ÖZER - Ordu

İBRAHİM UFUK KAYNAK - Ordu

MUSTAFA HAMARAT - Ordu

MUHAMMED AVCI - Rize

HARUN MERTOĞLU - Rize

LÜTFİ BAYRAKTAR - Sakarya

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK - Sakarya

ALİ İNCİ - Sakarya

ERTUĞRUL KOCACIK - Sakarya

MURAT KAYA – Sakarya

MEHMET MUŞ - Samsun

ÇİĞDEM KARAASLAN - Samsun

YUSUF ZİYA YILMAZ - Samsun

ORHAN KIRCALI - Samsun

ERSAN AKSU - Samsun

MERVAN GÜL - Siirt

NAZIM MAVİŞ - Sinop

ABDULLAH GÜLER - Sivas

HAKAN AKSU - Sivas

RUKİYE TOY - Sivas

MESTAN ÖZCAN - Tekirdağ

GÖKHAN DİKTAŞ - Tekirdağ

ÇİĞDEM KONCAGÜL - Tekirdağ

YUSUF BEYAZIT - Tokat

MUSTAFA ARSLAN - Tokat

CÜNEYT ALDEMİR - Tokat

ADİL KARAİSMAİLOĞLU - Trabzon

MUSTAFA ŞEN - Trabzon

YILMAZ BÜYÜKAYDIN - Trabzon

VEHBİ KOÇ - Trabzon

BEKİR BOZDAĞ - Şanlıurfa

ABDULKADİR EMİN ÖNEN - Şanlıurfa

ABDÜRRAHİM DUSAK - Şanlıurfa

MEHMET ALİ CEVHERİ - Şanlıurfa

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI - Şanlıurfa

İBRAHİM EYYÜPOĞLU - Şanlıurfa

HİKMET BAŞAK - Şanlıurfa

MEHMET FARUK PINARBAŞI - Şanlıurfa

İSMAİL GÜNEŞ YÜKSEK - Uşak

FAHRETTİN TUĞRUL - Uşak

BURHAN KAYATÜRK - Van

KAYHAN TÜRKMENOĞLU - Van

ABDULKADİR AKGÜL - Yozgat

SÜLEYMAN ŞAHAN - Yozgat

MUAMMER AVCI - Zonguldak

SAFFET BOZKURT - Zonguldak

AHMET ÇOLAKOĞLU - Zonguldak

CENGİZ AYDOĞDU - Aksaray

HÜSEYİN ALTINSOY - Aksaray

ORHAN ATEŞ - Bayburt

SELMAN OĞUZHAN ESER - Karaman

OSMAN SAĞLAM - Karaman

MUSTAFA KAPLAN - Kırıkkale

FERHAT NASIROĞLU - Batman

ARSLAN TATAR - Şırnak

YUSUF ZİYA ALDATMAZ - Bartın

KAAN KOÇ - Ardahan

CANTÜRK ALAGÖZ - Iğdır

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ - Yalova

MELİHA AKYOL - Yalova

CEM ŞAHİN - Karabük

DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ - Karabük

AHMET SALİH DAL - Kilis

DERYA YANIK - Osmaniye

SEYDİ GÜLSOY - Osmaniye

AYŞE KEŞİR - Düzce

ERCAN ÖZTÜRK - Düzce

EFKAN ALA - Bursa

REFİK ÖZEN - Bursa

AHMET KILIÇ - Bursa

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ - Bursa

MUSTAFA YAVUZ - Bursa

MUSTAFA VARANK - Bursa

AYHAN SALMAN - Bursa

OSMAN MESTEN - Bursa

EMEL GÖZÜKARA DURMAZ - Bursa

MUHAMMET MÜFİT AYDIN - Bursa

MURAT KURUM - İstanbul

ERKAN KANDEMİR - İstanbul

HASAN TURAN - İstanbul

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - İstanbul

HULUSİ ŞENTÜRK - İstanbul

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU - İstanbul

TUĞBA IŞIK ERCAN - İstanbul

İSMAİL ERDEM - İstanbul

YAHYA ÇELİK - İstanbul

BEHİYE EKER - İstanbul

SERKAN BAYRAM - İstanbul

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK - İstanbul

AZMİ EKİNCİ - İstanbul

NURETTİN ALAN - İstanbul

SÜLEYMAN SOYLU - İstanbul

HALİT YEREBAKAN - İstanbul

RABİA İLHAN - İstanbul

MEHMET ÖNDER AKSAKAL - İstanbul

MUSTAFA DEMİR - İstanbul

İSMAİL EMRAH KARAYEL - İstanbul

ZAFER SIRAKAYA - İstanbul

BÜŞRA PAKER - İstanbul

SEVAN SIVACIOĞLU - İstanbul

DERYA AYAYDIN - İstanbul

ADEM YILDIRIM - İstanbul

SENA NUR ÇELİK - İstanbul

NUMAN KURTULMUŞ - İstanbul

ÖZLEM ZENGİN - İstanbul

CÜNEYT YÜKSEL - İstanbul

ZEKERİYA YAPICIOĞLU - İstanbul

HALİS DALKILIÇ - İstanbul

RÜMEYSA KADAK - İstanbul

OĞUZ ÜÇÜNCÜ - İstanbul

BAYRAM ŞENOCAK - İstanbul

ŞAMİL AYRIM - İstanbul

SEDA GÖREN BÖLÜK - İstanbul

NİLHAN AYAN YÜKSEK - İstanbul

YILDIZ KONAL SÜSLÜ - İstanbul

ŞENGÜL KARSLI - İstanbul

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI - İstanbul

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU - İzmir

MAHMUT ATİLLA KAYA - İzmir

ŞEBNEM BURSALI - İzmir

MEHMET ALİ ÇELEBİ - İzmir

EYYÜP KADİR İNAN - İzmir

FEHMİ ALPAY ÖZALAN - İzmir

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - İzmir

YAŞAR KIRKPINAR - İzmir

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ - Ankara

JÜLİDE SARIEROĞLU - Ankara

MURAT ALPARSLAN - Ankara

ZEHRANUR AYDEMİR - Ankara

VEDAT BİLGİN - Ankara

LÜTFİYE SELVA ÇAM - Ankara

ORHAN YEGİN - Ankara

ZEYNEP YILDIZ - Ankara

OSMAN GÖKÇEK - Ankara

KURTCAN ÇELEBİ - Ankara

FUAT OKTAY - Ankara

LEYLA ŞAHİN USTA - Ankara

ÖMER İLERİ - Ankara

ASUMAN ERDOĞAN - Ankara

AHMET FETHAN BAYKOÇ - Ankara