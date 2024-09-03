Ahmet Kaplan kimdir? Türk tenis oyuncusu Ahmet Kaplan kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde yarışan milli sporcu Ahmet Kaplan yarı finale kaldı. Maçın ardından birçok kişi Ahmet Kaplan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) düzenlediği turnuvalarda gösterdiği performansıyla da dikkat çeken Ahmet Kaplan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

AHMET KAPLAN KİMDİR?

Ahmet Kaplan 1 Ocak 2002 doğumludur. Uluslararası düzeydeki etkinliklerde quad kategorisinde yarışan Türk tekerlekli sandalye tenis oyuncusudur. Kaplan, tekerlekli sandalye tenis kariyerine 2022 yılında quad kategorisinde yarışarak başladı. Kısa sürede büyük bir gelişim gösterdi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) düzenlediği turnuvalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Ahmet Kaplan

AHMET KAPLAN'IN KARİYERİ HAKKINDA

Tenis Akıncılar Eleme Turnuvası'nda teklerde ikinci oldu, Antalya'daki Uluslararası Aspendos Açık'ta çiftlerde şampiyon oldu. Ayrıca, aynı yıl TBESF Açık Turnuvası'nda çiftlerde altın madalya kazandı, Uluslararası Antalya Açık Turnuvası'nda çiftlerde gümüş madalya aldı. Performansıyla dünya sıralamasında 76. sıradan 53. sıraya yükseldi. Malezya'da düzenlenen Johor Açık 2023 Tenis Turnuvası'na katıldı.

2023 ABD Açık – Erkekler Tekerlekli Sandalye Tenisi'ne katıldı . Dörtlü tekler etkinliğinde ilk tur maçını Hollandalı Sam Schröder'e kaybetti. Takım arkadaşı Uğur Altınel ile birlikte , Slovakyalı Tomáš Masaryk ve Brezilyalı Ymanitu Silva'ya karşı dörtlü çiftler etkinliğinde çeyrek final maçını kaybetti. 2023 Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Avrupa Para Şampiyonası'nda dörtlü tekler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Ocak 2024'te Kaplan, Grand Slam seviyesindeki Avustralya Açık - Erkekler Tekerlekli Sandalye Tenisi'ne katıldı. Dörtlü tekler etkinliğinin ilk tur maçını Hollandalı Niels Vink'e karşı kaybetti. O ve Slovak takım arkadaşı Tomáš Masaryk, dörtlü çiftler etkinliğinin ilk tur maçını Donald Ramphadi'ye (Güney Afrika) ve Guy Sasson'a (İsrail) kaybetti.

Haziran 2024'te Kaplan, Fransa'daki Open International de Royan 2024 Tenis Turnuvası'nın final maçında Kanadalı Robert Shaw'ı yenerek ilk ITF şampiyonluğunu kazandı. Kaplan, Mayıs 2024'te Tram Barcelona Open'ın dörtlü tekler etkinliğinde yarıştı. Güney Afrika'dan dünya 4 numarası Donald Ramphadi'yi yendi ancak finalde dünya 1 numarasına yenildi. Turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Mayıs 2024 sonu itibarıyla Kaplan dört şampiyonluk kazandı ve dörtlü teklerde dünya sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Türkiye tekerlekli sandalye tenis dörtlü takımının dünya 2 numarası olmasına yardımcı oldu.

Ahmet Kaplan