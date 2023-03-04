Ahmet Ercan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Ercan geliyor. Peki, Ahmet Ercan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi ne, evli mi, hangi kanalda, hangi üniversite mezunu? Ahmet Ercan'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bilim insanı ve mühendis Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ahmet Ercan kimdir, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

AHMET ERCAN KİMDİR?

Övgün Ahmet Ercan (d. 10 Kasım 1947; Nazilli, Aydın), Türk bilim insanı, yüksek jeofizik mühendisi.

1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'de halkın deprem konusunda bilinçlenmesi konusunda çalışmaları ile tanınmıştır.

Hayatı

Yetişme dönemi ve akademik kariyeri

1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"'nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

İlgi alanları

Ercan'ın ilgi alanları; kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri, yer altı kaynakları aramaları (jeotermal, su, petrol, doğalgaz, maden, taşocağı), arkeojeofizik ve Türk Dili araştırmalarıdır. Ağaç dikmeyi sever.

Siyasi yaşamı

Ercan, 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girdi ancak seçilemedi.

2007'de DSP'ye girdi; partinin Bakırköy Belediye Başkanı adayı olduğu duyruldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı oldu.

Özel hayatı

Ercan, eski Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosu Nidzara Zlatar (Ercan) ile evlidir. Bir oğlu, bir kızı ve iki torunu vardır.

Görev yerleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (1975-...)

Yeraltı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşu (Başkan) (1984-2009)

Bilimtey Yayınevi (Başkan) (2005)

Maltepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2010-...)

Yeditepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2012)

Ödüller ve burslar