Trabzonspor dün yaptığı resmi açıklamayla Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını duyurmuştu. Bugün de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı. Futbol camiasında yaşanan bu gelişmenin ardından Futbolseverler Ahmet Ağaoğlu'nun neden istifa ettiğini ve Ahmet Ağaoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ahmet Ağaoğlu neden istifa etti? Ahmet Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında merak edilenler...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 3 Mart Cuma günü istifa etti. Ağaoğlu yaptığı açıklamada "Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi." İfadelerine yer verdi. Futbol camiasında yaşanan bu gelişmenin ardından Futbolseverler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kulp başkanlığından neden ayrıldığını ve Ağaoğlu'nun kim olduğunu araştırmalara başladılar. Peki, Ahmet Ağaoğlu neden istifa etti? Ahmet Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

AHMET AĞAOĞLU NEDEN İSTİFAETTİ?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor başkanlığını bıraktığını duyurdu. Başkan Agaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

"Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yan yana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır". İfadelerine yer verdi.

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Ahmet Ağaoğlu'nun iş adamı Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığı yoktur. Ancak Kabataş Erkek Lisesinde birlikte okumuşlardır. Ahmet Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanıdır.

Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başladı. 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılına kadar bu görevde kalan Ahmet Ağaoğlu, Golf Milli Takımı'nın kurulmasında etkin rol oynamıştır.

2004 yılında, Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 4 Yılda 100 Golf Sahası kampanyasının başlatılmasına ön ayak olan Ağaoğlu, Golf'ü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı.

2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türkiye Golf Milli Takımı önemli başarıları yaşadı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı.2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ahmet Ali Ağaoğlu, 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda rakibi Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olmuştur. İngilizce bilen Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır