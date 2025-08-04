AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu?

Kiracılar ve mülk sahipleri, "Ağustos ayında kira ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt ararken, açıklanan TÜİK TÜFE verileri kira sözleşmelerine yansıyacak yeni oranları belli oldu. Peki, 2025 Ağustos ayı kira artış oranı tam olarak ne kadar? 2025 Konut ve işyeri kira zammı neye göre hesaplanıyor? Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu? Ağustos ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte, tüm merak edilenler…

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti.

2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Ağustos 2025 kira artış oranı yüzde 41,13 olarak belirlendi. Ancak, konut kiraları için uygulanan yüzde 25'lik yasal tavan sınırı bu ay da geçerliliğini koruyor.

Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi, işyeri kiralamalarında doğrudan uygulanabilirken, konut kiralarında 2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereği bu oran en fazla yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Dolayısıyla, Ağustos ayında kira kontratını yenileyecek konut kiracıları için azami artış oranı yine yüzde 25 olacak.

Öte yandan, işyeri kira artışları ise 12 aylık TÜFE ortalaması olan %41,13 üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda, ticari mülk kiracıları daha yüksek oranlarla karşı karşıya kalabilecek.

2025 Ağustos ayı kira zammı açıklandı mı

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konutlar İçin Kira Artışı Hesaplama (Yasal Sınırla):

Mevcut kira: 10.000 TL

Artış oranı: %25 (yasal sınır)

Artış tutarı: 10.000 TL x 0,25 = 2.500 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 + 2.500 = 12.500 TL

Konut kiralarında ev sahibi, kira artışını bu oranın üzerinde yapamaz. Sözleşmede daha yüksek bir oran yazılı olsa bile, geçerli olan üst sınır %25'tir.

TÜİK 2025 Ağustos ayı kira zammı ne kadar

İşyeri Kiraları İçin Kira Artışı Hesaplama (TÜFE Ortalamasına Göre):

Mevcut kira: 10.000 TL

Artış oranı: %41,13 (TÜFE ortalaması)

Artış tutarı: 10.000 TL x 0,4113 = 4.113 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 + 4.113 = 14.113 TL

İşyeri kira sözleşmelerinde aksi belirtilmediği sürece, TÜFE ortalaması dikkate alınarak zam yapılabilir.