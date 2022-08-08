Adres başlığı, gündelik hayatta internet üzerinden alışveriş yaparken hepimizin kullandığı bir özelliktir. Peki adres başlığı ne demek? Adres başlığı nasıl doldurulur?

Adres başlığı ne demek? Sorusunu soran insan sayısı her geçen gün daha da artmakta. İnternet üzerinde yapılan alışverişlerin artması ile birlikte, adres başlığı ne demek? Sorusunu soran insan sayısı da çoğalmaktadır. Peki adres başlığı ne demek? Adres başlığı nasıl doldurulur?

ADRES BAŞLIĞI NE DEMEK?

Adres başlığı, internet üzerinden alışveriş yaparken size kargonun teslim edileceği adresin girileceği kısımdır. Adres başlığı, internet üzerinden alışveriş yapanların mutlaka rastladığı bir terimdir. Adres başlığında yer alan boşluğa, kargonun teslim edilmesini istediğiniz adresi yazmanız gerekmektedir. Birçok online alışveriş sitesinde fatura için ayrı bir adres başlığı bile mevcuttur.

ADRES BAŞLIĞI NASIL DOLDURULUR?

Eğer Türkiye'de yer alan bir alışveriş sitesinden sipariş veriyorsanız, kargonuzun iletileceği adresi doğru ve eksiksiz bir biçimde girerek doldurabilirsiniz. Fakat alışverişinizi yurtdışı sitelerinden birisinde yapıyorsanız, adres başlığı kısmında eksiksiz ve doğru girdiğiniz adresin İngilizce karakterden oluşmasına dikkat etmelisiniz.