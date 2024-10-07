Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu?

Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor Kulübü'nün yeni başkanı Bedirhan Durak oldu. Daha önceki başkan Murat Sancak, görevini Durak'a devrettiğini duyurdu. Bu gelişme, kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Bedirhan Durak'a devrettiğini bildirdi. Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevine Bedirhan Durak'ın getirildiğini belirtildi. Adana Demirspor'un yeni başkanının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu?

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI KİM OLDU?

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Bedirhan Durak'a devrettiğini bildirdi. Veda kararını takımlarının bugün oynadığı maçtan önce verdiğini aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte Murat Sancak olarak dün, bugün ve yarına ilişkin olup biten tüm olayları, çeteleşerek oyunda olan, kullanılan ve Adana Demirspor'u tüketmek üzere yapılmak istenen tüm gerçekleri en yakın zamanda sizlere aktaracağım. Adana Demirspor'umuz deyim yerindeyse kan emici bir takım isimler tarafından bu hale getirilmiş olup, bu isimleri tek tek, tüm yaptıkları ile gözler önüne sererek, camiamız başta olmak üzere kamuoyuna açıklamak boynumun borcudur. Şu an gerçek Adana Demirspor taraftarlarına, mavi-lacivert renklere gönül vermiş tüm birlikte yürümüş olduğum dostlarıma 'Kusura bakmayın ve hakkınızı helal edin.' diyorum. Benim hakkım var ise hepinize helaldir. Bu kadar maddi menfaatleri için ruhunu satmış olan kişilerle yola devam etmem mümkün değildi."

Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu?Murat Sancak

Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu?Bedirhan Durak

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Adana Demirspor Sosyal Medya Soğuk Haber Medya Adana Spor

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı

İstanbul'un meşhur börekçisinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı skandalı! Ünlü börekçi nerede, adı ne? Discord kapatılacak mı? Discord Türkiye'de yasaklanır mı? Narin ne zaman, nerede öldürüldü? Narin Güran olayı çözüldü mü? Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık kim? Olay ne zaman oldu, kimliği belirlendi mi?
title