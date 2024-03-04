Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Adana Demirspor- Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçı hakemi kim? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-03-2024 ADANA DEMİRSPOR VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük Maçı, 04 Mart Pazartesi günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük Maçı, saat 17:00 başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.