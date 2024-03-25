ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adana'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne?

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Saat 13.10'da yaşanan sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan depremin ardından herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.