A Milli Takım maç takvimi! Türkiye Milli maç programı belli mi? Türkiye hangi ülkelerle oynayacak?

A Milli Takım maç takvimi! Türkiye Milli maç programı belli mi? Türkiye hangi ülkelerle oynayacak?
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A Milli Takım maç takvimi belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan Ay-Yıldızlı ekip, yeni hazırlık maçları programını netleştirdi. Taraftarlar, "Türkiye milli maç programı açıklandı mı?" ve "Türkiye hangi ülkelerle oynayacak?" sorularına yanıt arıyor.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi temposunu artırıyor. Teknik direktör Montella yönetimindeki ekip, kamp ve hazırlık süreci için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. A Milli Takım maç takvimi kapsamında, ABD ve Meksika ile karşılaşmalar oynanacak. Peki, Türkiye Milli maç programı belli mi? Türkiye hangi ülkelerle oynayacak? İşte detaylar...

ABD'DE İKİ MAÇ

Milliler, Eylül ayında ilk maçını oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

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