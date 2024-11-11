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A Milli Takım maç kadrosu! Türkiye Galler maçında kimler oynayacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

A Milli Takım maç kadrosu! Türkiye Galler maçında kimler oynayacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?
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A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı maçın kadrosu belirlendi. Türkiye'nin bu önemli maçta hangi oyuncularla sahada olacağı merak konusu oluyor. Peki, A Milli Takım maç kadrosu açıklandı mı? Türkiye Galler maçında kimler oynayacak, belli mi?

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı kritik maçın kadrosu futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye'nin bu önemli karşılaşmada sahaya hangi oyuncularla çıkacağı, taraftarların ilgisini çeken konular arasında. Milli takımın Galler karşısında yer alacak kadrosunda yıldız futbolcuların yanı sıra genç yeteneklerin de bulunması, taraftarlar arasında heyecan uyandırıyor. Özellikle hücum hattında görev alacak isimler ve savunmadaki sağlam oyuncu tercihleri, takımın galibiyet hedefi doğrultusunda önem taşıyor. Peki, A Milli Takım kadrosunda kimler var? Türkiye Galler maçında kimler oynayacak? Detaylar haberimizde...

A MİLLİ TAKIM MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım maç kadrosu! Türkiye Galler maçında kimler oynayacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

TÜRKİYE GALLER MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım maç kadrosu! Türkiye Galler maçında kimler oynayacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var?

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Galler, 16 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

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