8-9 NİSAN 2024 Borsa bayramda kapalı mı? Ramazan bayramında borsalar açık mı?
Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birçok kişi borsa çalışma saatlerini araştırılmaya başladı. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Ramazan bayramında borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Borsa bayramda kapalı mı? Ramazan bayramında borsalar açık mı?
BORSA BAYRAMDA KAPALI MI?
Borsa İstanbul'un çalışma saatleri Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.
RAMAZAN BAYRAMINDA BORSALAR AÇIK MI?
Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.
2024 BORSA İSTANBUL TAKVİMİ
- 1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı
- 9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
- 10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı
- 23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
- 1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
- 19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
- 15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı
- 16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı
- 15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
- 30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı
- 28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
- 29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı