8-9 NİSAN 2024 Borsa bayramda kapalı mı? Ramazan bayramında borsalar açık mı?

Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birçok kişi borsa çalışma saatlerini araştırılmaya başladı. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Ramazan bayramında borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Borsa bayramda kapalı mı? Ramazan bayramında borsalar açık mı?

BORSA BAYRAMDA KAPALI MI?

Borsa İstanbul'un çalışma saatleri Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMINDA BORSALAR AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

2024 BORSA İSTANBUL TAKVİMİ