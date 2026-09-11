73 yıllık Orta Anadolu, Kayseri'deki üretimini durdurdu

1953 yılında kurulan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi TAŞ., Kayseri'deki üretim faaliyetlerine son verme kararı aldı. 300'ün üzerinde jean markasına denim kumaş tedarik eden şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin 11 Eylül 2026 itibarıyla askıya alındığı, tüm üretim tesislerinin ise 12 Ekim 2026'dan itibaren kapatılacağı bildirildi.

Orta Anadolu, Levi's ve Mavi'nin de aralarında olduğu markalara kumaş üretiyordu. 1986'dan bu yana dünyanın önde gelen markalarına denim kumaş tedarik eden şirketin müşterileri arasında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Super Rifle ve Miss Sixty gibi dünyaca tanınan markalar da bulunuyor.

Şirket, kapanma kararının arkasında küresel tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan zorlu koşulların bulunduğunu belirtti. Açıklamada, küresel talepteki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamiklerinin sektörü ciddi şekilde zorladığı ifade edildi.

Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği artırmak ve yeniden yapılanmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, mevcut işletme modelinin içinde bulunulan ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

Kapanış sürecinde mevcut ticari yükümlülüklerini yerine getirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışacağını açıklayan şirket yönetimi, 73 yıllık faaliyet dönemine katkı sağlayan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür etti.

Orta Anadolu'nun kapanma kararı, Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralmayı yeniden gündeme getirdi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, 2022-2026 Haziran döneminde sektörde 364 bin kişilik istihdamın ve 10 bin 497 işletmenin kaybedildiğini belirtmişti.

Narbay, yaşanan daralmanın Türk sanayisi açısından bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Türk ihracatçısının küresel rekabette yarışa her sabah 10 puan geriden başladığını söylemişti.

Mevcut ekonomik modelin sanayisizleşmeye yol açtığını savunan Narbay, üretim, istihdam, teknoloji, finansman ve marka politikasını tek çatı altında birleştirecek yeni ve bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) pazar kayıplarını sınırlayarak sektörün dönüşümünü hedeflediğini belirten Narbay, mevcut maliyet yapısıyla bu dönüşümün kolay olmadığını vurgulamıştı. Narbay ayrıca sektördeki dönüşümün, ciro korunurken istihdam kaybının devam etmesi sonucunu doğurabileceğine dikkat çekmişti. Geçmiş dönemde toplam cirodaki kaybın yüzde 21'de kalmasına karşın istihdam kaybının yüzde 32'ye ulaştığını aktarmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi