6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? SON DAKİKA!

Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan bir babanın kızını 6 yaşında evlendirmesi olayında yaşanan son gelişmeler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? Soruları merak ediliyor. Peki, 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı?