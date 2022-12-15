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6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? SON DAKİKA!

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6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? SON DAKİKA!

Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan bir babanın kızını 6 yaşında evlendirmesi olayında yaşanan son gelişmeler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? Soruları merak ediliyor. Peki, 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı?

Son Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındıSon Dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı
H.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına AlındıH.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına Alındı
6 yaşında gelin kim, olayı nedir? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı?6 yaşında gelin kim, olayı nedir? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu küçük kız uzun yıllar istismara uğradı. Olayın açığa çıkmasının ardından detaylar gündemde yer aldı ve 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı?

YUSUF ZİYA GÜMÜŞSEL TUTUKLANDI MI?

Hiranur Vakfı kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve H.K.G adlı kızla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli hakkında yakalama kararı verilmişti. Bugün itibari ise Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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