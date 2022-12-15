6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? SON DAKİKA!
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Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan bir babanın kızını 6 yaşında evlendirmesi olayında yaşanan son gelişmeler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? Soruları merak ediliyor. Peki, 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı?
Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu küçük kız uzun yıllar istismara uğradı. Olayın açığa çıkmasının ardından detaylar gündemde yer aldı ve 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, 6 yaşındaki çocuğu evlendirilmesi olayında son durum ne? Yusuf Ziya Gümüşsel tutuklandı mı?
YUSUF ZİYA GÜMÜŞSEL TUTUKLANDI MI?
Hiranur Vakfı kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve H.K.G adlı kızla evlendiği öne sürülen Kadir İstekli hakkında yakalama kararı verilmişti. Bugün itibari ise Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.