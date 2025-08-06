6 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları! Bugünün kararları neler?

6 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları! Bugünün kararları neler?
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6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları neler sorusu, bugünün yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve atama kararlarını öğrenmek isteyen birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor.

6 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Bugünün kararları arasında hangi yönetmelik değişiklikleri, tebliğ düzenlemeleri veya atama kararları yer alıyor? 6 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'nin güncel içeriği henüz detaylı şekilde kamuoyuna yansımamış olsa da önceki günlere ait bazı önemli kararlar hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bugünün kararları neler?

6 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/305, 306, 307, 308, 309)

6 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları! Bugünün kararları neler?

6 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları! Bugünün kararları neler?

YÖNETMELİKLER

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları! Bugünün kararları neler?

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/4 (Değişik İşler), K: 2025/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/5 (Değişik İşler), K: 2025/3 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/2697 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2022/9358 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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