6 Ağustos 2025 Resmi Gazete Kararları! Bugünün kararları neler?
6 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları neler sorusu, bugünün yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve atama kararlarını öğrenmek isteyen birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor.
6 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Bugünün kararları arasında hangi yönetmelik değişiklikleri, tebliğ düzenlemeleri veya atama kararları yer alıyor? 6 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'nin güncel içeriği henüz detaylı şekilde kamuoyuna yansımamış olsa da önceki günlere ait bazı önemli kararlar hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bugünün kararları neler?
6 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/305, 306, 307, 308, 309)
YÖNETMELİKLER
–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/4 (Değişik İşler), K: 2025/2 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2024/5 (Değişik İşler), K: 2025/3 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/2697 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2022/9358 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri