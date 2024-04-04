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5 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

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5 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '5 Nisan'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 5 Nisan okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

5 NİSAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor. Antalya, Adana, Eskişehir, Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa gibi birçok kentte hava sıcaklığı 1 Nisan'da 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaştı.

5 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Nisan günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 5 Nisan Cuma günü okullar tatil değildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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