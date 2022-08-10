5. İslami Dayanışma Oyunları dün yapılan seramoni ile başladı. Oyunlar tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülkeler yarışıyor? 2022 Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülke kaç madalya kazandı? 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülkeler var? merak etti. İşte detaylar...

İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatıne üye ülkelerin katılması ile dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonu. Peki, bu yıl İslami Dayanışma Oyunları nerede yapılacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülkeler yarışıyor? 2022 Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda hangi ülke kaç madalya kazandı?

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi 09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek. Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor.

Kamerun ile Türkiye arasındaki İslami Dayanışma Turnuvasi maçı, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINA HANGİ ÜLKELER KATILDI?

Asya

Afganistan

Kırgızistan

Bahreyn

Bangladeş

Kazakistan

Brunei Sultanlığı

Endonezya

Malezya

Maldivler

Pakistan

Tacikistan

Türkmenistan

Özbekistan

Güney Amerika

Guyana

Surinam

Doğu Avrupa ve Kafkasya

Türkiye

Arnavutluk

Azerbaycan

Afrika

Cezayir

Kamerun

Gine

Nijerya

Somali

Tunus

Çad

Benin

Gabon

Gine-Bissau

Mali

Mozambik

Senegal

Komorlar

Gambiya

Fildişi Sahili

Moritanya

Nijer

Sierra Leone

Togo

Burkina Faso

Fas

Sudan

Uganda

Cibuti

Ortadoğu ve Kuzey Afrika

Mısır

İran

Ürdün

Lübnan

Irak

Kuveyt

Libya

Umman

Filistin

Suudi Arabistan

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri

Yemen

Suriye

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI BRANŞLARI

Atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme)

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE

İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncüsü 12-22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya ile Oyunları Azerbaycan'ın ardından ikinci olarak tamamladı.

Üçüncü İslami Dayanışma Oyunları, Endonezya Cumhuriyeti'nin Sumatera adasının Palembang kentinde 22 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlendi. Atletizm, okçuluk, yüzme, badminton, basketbol, futbol, karate, taekwondo, tenis, voleybol, plaj voleybolu, halter ve wushu dallarında düzenlenen organizasyonda Türkiye 157 sporcu ile yer aldı ve 23 altın, 31 gümüş, 49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki ise Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, 8 - 20 Nisan 2005 tarihlerinde 54 ülkeden 4248 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 15 spor dalının yer aldığı Oyunlarda, ülkemiz karate, taekwondo, tenis, yüzme ve goalball dallarında mücadele etti. 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandığımız organizasonu Türkiye 15. sırada tamamladı.