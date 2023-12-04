5 AYLIK ENFLASYON ORANI 2023: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşulları, enflasyon oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Enflasyon oranı, ülkedeki genel fiyat seviyesindeki değişimi gösterir ve ekonomik istikrarın bir göstergesi olarak kabul edilir. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne? 2023 5 aylık enflasyon yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.