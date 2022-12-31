31 Aralık 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
31 Aralık 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çöp Adam
02:30 Hayat Bazen Tatlıdır
05:00 Söz
06:00 Gecenin Ucunda
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Dizi
15:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show Yılbaşı