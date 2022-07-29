29 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 29 Temmuz Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Temmuz Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
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Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM PİYADELER MAHALLESİ ZORLU JES ÇEVRESİ
- 29.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ KOÇU REZİDANS VE ÇEVRESİ
- 29.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM LÜTFİYE MAHALLESİ
- 29.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEDİ EYLÜL MAHALLESİNİN; ALTIN IRMAK, TUNCA, KUTLUK, SANAT, GÜRLEYEN, KURULTAY, TUFAN, KARACA SOKAKLARI, CUMHURİYET MAHALLESİNİN; ESKİ MANİSA YOLU, KURŞUN, OKÇULAR SOKAKLARI, YILDIRIM, ÖZYURT, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, TURAN, İSTİKLAL MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI.
- 29.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNANMENDERES MAHALLESİ NURLUPINAR MAHALLESİ
- 29.07.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SAYALAR MAHALLESİ TAMAMI
- 29.07.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAŞPINAR KÖK KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA ALACALAR TARIMSAL SULAMA GÜVENDİK KINIK ALACALAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI BOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ÇALTICAK IŞIKLAR YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA YAĞMURLU SİLEDİK HAMİTLİ GELENBE İM GEBELER GELENBE TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALKOCA MAH. BOYALI DANDA MAH. HACIHIDIR KİREMİTLİKUYU MEVKİ. DALKARA MAH. MASKİ DALKARA İÇME SUYU ÖZEL TR YAKAKÖY ULUPINAR MEVKİ. ESKİ TEPEKÖY DALKARA KARAPINAR NEZAKET BAYDEMİR ÖZEL TR MERKEZ TEPE MAH. MEHMET KÖSEM ÖZEL TR
- 29.07.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI SART MAHALLESİ TAMAMI VE POMZA MADENCİLİK
- 29.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ERENKÖY MAHALLESİ TOLOZ MEVKİİ
- 29.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİ ZAFER CD. HALİDE EDİP CD. NENE HATUN CD. ÖZMEN SK. NAMIK KEMAL CD.BİLGE KAĞAN CD. SANCAK SK. TURHAN ALAKENT CD. İSTASYON MAHALLESİ AKKEÇİLİ CD. GAZİ 2 NOLU SK. GAZİ CD.
- 29.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURAN MAHALLESİNİN KEÇECİLER, URAY, ATATÜRK BULVARI, BALTACI MAHMUT, CUMHURİYET, AKÇAKMAK, PAZAR SOKAKLARI, YENİ, CUMHURİYET, ACARLAR, ERGENEKON MAHALLELERİNİN BİR KISMI, ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; BİLLUR, KARAAĞAÇ, EGE, ÖZGÜN, KORKUSUZ, 7 EYLÜL, SABUNCU, ÇİĞDEM SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 29.07.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ ÇERKEZ MAHMUDİYE MAHALLESİ
- 29.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM KİLLİK MAHALLESİ MEZARLIK BÖLGESİ
- 29.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VE ÇEVRESİ
- 29.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KİLLİK MAHALLESİ MERA MEVKİİ
- 29.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SOĞUKSU MAHALLESİ AHMET IŞIK CD. İSTİKLAL CD. ŞEHİT NURİ CD. ŞEHİT MUSTAFA CD. SEKİNE EVREN CD. FEVZİ PAŞA CD. VE SAKARYA MAHALLESİ KUVA-İ MİLLİYE CD.
- 29.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM CABERKAMARA MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ
- 29.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM ILICA MAHALLESİ
- 30.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 30.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-20
- 30.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON, CUMHURİYET, SARUHAN, CENGİZ TOPEL, ATATÜRK MAHALLELERİ
- 30.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLEİ TOKİ EVLERİ, KEMAL URAL ANADOLU LSESİ VE CİVARI, DURASILLI MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLARDA AYRICA TRAFİK UYARI İKAZ SİNYAZLİZASYONLARI
- 30.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ MAHALLESİ GİRİŞ BÖLESİ
- 30.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CADDESİ
- 30.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; İZMİR UŞAK YOLU SİNYALİZASYON TESİSLERİ, IRLAMAZ YOLU, SENA SOKAKLARI, ALBAYRAK, YENİ, ACARLAR, CUMHURİYET, ŞEHİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, ERGENEKON MAHALLESİNİN ÖMER SEYFETTİN SOKAĞI VE CİVARLARI.
- 30.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ 3901, 3903, 3906 SOKAKLAR VE İZMİR CADDESİ
- 30.07.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR DERE MAHALLESİ TAMAMI
- 30.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK SARIALİLER MAH. RAYİHA TARIM ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR YAKAKÖY ULUBEY MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI DEREÇİFTLİK ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 30.07.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI SART MAHALLESİNE BAĞLI ATATÜRK CADDESİ, MUSTAFA BEY CADDESİ, LEYLAK SOKAK, 130, HANIMELİ, SARMAŞIK SOKAKLAR VE BU BÖLGELERE BAĞLU ALANLAR
- 30.07.2022 10:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KAVACIK SANDAL ESENYAZI GÖKÇEÖREN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 30.07.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMALİYE MAHALLESİ
- 30.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKEYÜP MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ
- 30.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM EVRONOZ MAHALLESİ ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ
- 30.07.2022 12:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM PİYADELER MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 30.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI, SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; ALGAN, ALPHARD AVM, MİMAR SİNAN BULVARI, ERGENEKON MAHALLESİNİN; MURADİYE, FATİH, ORHAN OCAKOĞLU, YAVUZ SELİM, İSMAİL KIRDAR, MEHMET AKİF SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 30.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN; KARAKOL, İSTASYON, ANAFARTALAR, HÜKÜMET, ÇAY, BAĞIMSIZLAR, DEMİRCİLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 30.07.2022 12:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALESİ 5780, 5750 SOKAKLAR
- 30.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI