Her yıl coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız olan 29 Ekim, bu sene Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Gibi sorulara yanıt aradı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim günü tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 2022 Resmi tatiller!

Cumhuriyet Bayramımızın 99. Yıldönümü bu sene kutlanacak. Her sene olduğu gibi bu sene de coşku ve gururla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili merak edilenler var. Vatandaşın en çok araştırdığı sorular ise 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Soruları oldu. 1923 Yılında Cumhuriyetin ilan edilmiş olduğu 29 Ekim Türk Milleti'nin Ulusal Bayramıdır. Vatandaşlar ise merakla Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim günü tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 29 Ekim hakkında merak edilenler.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Resmi tatil olduğundan dolayı tüm ülke genelinde tatildir.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim öncesi olan 28 Ekim Cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim tarihinde öğleden sonra iş yerleri ve okullar resmi tatil kapsamına girecek. 28 Ekim tarihi 13:00 itibari ile tatil sayılacak.

2022 RESMİ TATİLER

•Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022

•Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

•Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

•Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

•Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

•Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

•Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

•Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

•Cumhuriyet bayramıCumartesi, 29 Ekim 2022

•Yılbaşı gecesi

•Cumartesi, 31 Aralık 2022

Diğer özel günler

Resmi tatiller günlerden sonra Türkiye'deki diğer özel günleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:

• Dünya gazeteciler günü Pazartesi, 10 Ocak 2022

• Sevgililer günü Pazartesi, 14 Şubat 2022

• Dünya kadınlar günü Salı, 8 Mart 2022

• Avukatlar günü Salı, 5 Nisan 2022

• Kutlu doğum haftası 20-26 nisan 2022

• Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2022

• Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2022

• Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2022

• Gazeteciler ve basın bayramı Pazar, 24 Temmuz 2022

• Hayvanları koruma günü Cuma, 4 Ekim 2022

• Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2022

• Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2022

• Atatürk haftası 10-16 Kasım 2022

• Öğretmenler günü Salı, 24 Kasım 2022

• Dünya özürlüler günü Cumartesi, 3 Aralık 2022

• İnsan hakları ve demokrasi haftası 4-10 Aralık 2022