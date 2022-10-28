29 - 30 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,HERVE GIRAUD
- 30.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİLER,ÇAĞDAŞ,YAYLACIK,ŞİRİNKAPI,KARANFİL,ADATEPE MAHALLELERİ,YEDİ GÖLLER EVKA-1,IŞLAY SAYGIN LİSESİ,DMO LİSESİ, REHABİLİTASYON MRK.
- 30.10.2022 01:30 01:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,İZKENT,YAYLACIK,ADATEPE,ÇAĞDAŞ,AYDOĞDU MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ,JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
- 30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKIILERININ TAMAMI VE SADIKPAŞA MAHALLESI DUTLUKUYU MEVKII BIR BÖLÜMÜ İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI , MIGROS , ASYA OTEL , DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI , GÖKÇE DENIZ SITESI , BÜYÜKKENT SITESI , AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI , BELEDIYE GES , BELEDIYE , BODRUM MEVKII TAMAMAI , MERKEZ TAMAMI , KUYUCAK TAMAMI , LIMAN CAADESI , ASLANBURNU CADDESI , BURGAZ CADDESI , ALMAN KOYU TAMAMI , İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI ,
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. BAYRAMKUYU MEVKII
- 30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 14 MAYIS MAH. ZAFER MAH. TAMAMI ATATÜRK MAH. CUMHURIYET MAH .BIR BÖLÜMÜ
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAT VE GÖKÇEN MAHALLELERININ TAMAMI
- 30.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL, YILDIRIM BEYAZIT CADDELERİ, EBRU, PORTAKAL, POYRAZ, YILDIRIM, ZEYTİNDALI, ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KARAGÖL, GÖKTEPE, AYVACIK, BEYKÖY, ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI, BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI, SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL, YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN, TURGUTLAR MAHALLERİNİN TAMAMI, İZ-SU POMPALARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1553,1555,1556,1559,1558 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,366,366/1,367/1, SOKAKLAR CİVARI
- 30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞRİDERE, KARAÇAM MAHALLELERİ,İSTANBUL CADDESİ,KARAÇAM YOLU,KARATEPE MEVKİİ, EĞRİDERE BORNOVA TM TESİSİLERİ,KARATEPE TELSİZ RÖLE İSTASYONU, JANDARMA TELSİZ RÖLESİ,KARATEPE TELEKOM BAZ İSTASYONU,TRT,ASELSAN, TURKCELL BAZ İSTASYONU, VAKKOROMA, SKY TV, YENİ TV,AKRAFM,RADYO 35, BAŞAK FM, EGE YAYINCILIK, KORDON FM, YILDIZ RADYO,METEOR FM, CAN RADYO, KAPİTAL RADYO,MERHABA RADYO,ÖZMEN TV,BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ, BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU,YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA,ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ,TURKCELL İLETİŞİM AŞ.EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI, ERZENE MEZARLIĞI, BORNOVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ,AVEA İZYUVA OTOBÜS SON DURAĞI, VODAFONE,MTA, DOSTLAR SİTESİ,VEBAŞ,MURTAZA ALP
- 30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,TS ENDÜSTRİYEL, KARŞIYAKA GENÇLİK MERKEZİ, İZMİR B.Ş.B. BİLGİ AĞLARI, T.T RÖLE
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,661,659/1,630,662,662/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,719,719/1,718,718/1,645 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3269-5701-5701/2,3-5741 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,KEMALPAŞA CADDESİ,AYDINLAR CADDESİ VE 6170 SOKAKLAR CİVARI
- 30.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,SÜVARİ CADDESİ,159,160,157,172,175,153,171 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 09:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SLM TR 6 VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ HALİMAĞA SLM TR VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ GALİP GEÇİDİ SLM TR VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:30 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EMİRALEM, HASANLAR, İĞNEDERE, GÖRECE TARIMSAL ABONELER VE CİVARLARI
- 30.10.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ,ANKARA ASFALTI YAN YOLU SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 10:00 12:00 OG ARIZ AONARIM BAKIM NEDENİYLE SAĞANCI TARIMSAL VE İŞLETMELER
- 30.10.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1580,1543,1551,1554,1553,1550 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,464/1 SOKAK VE CİVARI
- 30.10.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJIŞ ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 30.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAH.ATATÜRK MAH.CUMHURIYET MAH. BIR BÖLÜMÜ VE EFES ÜST KAPI-MERYEMANA EVI CIVARI VE AYDIN YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLAR
- 30.10.2022 13:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ OTOGAR KARŞISI GEZERLER CİVARI-LABELLA OTEL ARKALARI
- 30.10.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ-İNKLAP CADDESİ-BÜLENT ECEVİT BULVARI-1408 SK.-1409 SK.-1411 SK. VE CİVARLARI
- 30.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE MAHALLESİNİN TAMAMI, IŞIKYEM,ÜMİT DOĞAN,FLORAPLAST,MUSTAFA ŞANLI, ADNAN SAYGIN PLST.,ASAY METAL,GÜNAK PLASTİK,MUSTAFA ARSLAN, İLKAY MATBAA, AHMET BARSBAY, NAMETULLAH ERDOĞAN,ALİ KILIÇ,ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞ.,TEZEL LOJ.,CENGİZ TOKUŞ,YERSU MAK.,SAMSAN,KUTLUTAŞ, BEĞEN AMBALAJ,ÜLKÜCAN AYAKKABI MALZEMELERİ,SABANCI AYAKKABI, DEMSER, MEHMET ÖZER ODAMAN,BVİN PVC, ELİF KILIÇ,YAMANTAŞ,BİLAL ARSLAN,İBB GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI,EGEMENLİK MAHALLESİNDE İTFAİYE,İZGEP, İBB VETERİNERLİK
- 30.10.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE,8762/2-8762/1-8761-8764/5-8208,8762,8206,1671-1671/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 30.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİNDE BULUNAN KUTLUTAŞ DİLİNGHAN, 29 EKİM MAHALLESİNDE BULUNAN TCK
- 30.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,KAHRAMANLAR CADDESİ,MENEKŞE,334,335,336,337, SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,KAHRAMANLAR,ULAŞTIRMA CADDELERİ,MENEKŞE,ÇİÇEK, 331 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 13:20 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,KAHRAMANLAR,AKÇAY CADDELERİ,340,341,342,343 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.10.2022 14:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İNCİRLİPINAR MAHALLESİ-109 SK.-109/1 SK.-108 SK.-114/1 SK.-112 SK.-106/1 SK.-115 SK.-105 SK. VE CİVARLARI
- 31.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI KÖY İÇI TAMAMI, 27000, 37223 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI VE ÇEVRESI GERMIYAN MAHALLESI 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI, MANISA BURCU SITESI VE ÇEVRESI
- 31.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI DERVIŞLER SOKAK TR-6