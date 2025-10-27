Haberler

28 Ekim ulaşım ücretsiz mi, İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs bedava mı?

Güncelleme:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayram kutlamaları ve resmi tatil hazırlıkları sürerken vatandaşlar, ulaşım ücretlerinde yapılacak düzenlemeleri araştırıyor. 28 Ekim ulaşım ücretsiz mi, İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs bedava mı?

29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, bayram etkinliklerine katılmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserlerin hazırlıkları devam ederken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve banliyö hatlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. 28 Ekim ulaşım ücretsiz mi, İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs bedava mı?

ANKARA'DA 29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY hatları vatandaşlara gün boyu ücretsiz olarak hizmet sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, ilk mahalli idare seçimlerine kadar dini ve milli bayramlarda sabah 06.00'dan gece 23.59'a kadar EGO'ya ait otobüsler ve raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım sağlanacak. Bu kapsamda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da tüm EGO toplu taşıma hizmetlerinden ücret alınmayacak.

EGO otobüsleri, bayram gününde 383 farklı güzergâhta Cumartesi sefer programına göre çalışacak. Hat bilgileri ve hareket saatlerine "EGO CEP'TE" mobil uygulaması veya EGO'nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 24 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Bu karar doğrultusunda vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı günü Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi hatları ücretsiz olarak kullanabilecek.

İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da TCDD sorumluluğundaki Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Ancak İETT'ye bağlı otobüs, metro ve metrobüs hatları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir karar açıklandığında güncel bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

28 Ekim için henüz açıklama yapılmadı.

