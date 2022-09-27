27 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Eylül Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 27.09.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, GES VE BİYOGAZ TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLAR, TEMREK MAHALLESİ, YAKUPLAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SİNİRLİ MAHALLESİ, MUSALARYENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI.
- 27.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLASÜLEYMANLI,KARAYAĞCIHACILAR,SÜMBÜLTEPE,KARAKILINÇLI,DAVUTLAR,KARAVELİLER,MUSLİH,ÖRENCİK,DEMİRCİ,PELİTALAN MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 27.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIRAHMANLI ÖZEL TARIM SULAMA ALANLARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İCİKLER İÇME SUYU TR-3 ÖZEL GÜMELE SULAMA ÖZEL TR İCİKLER İÇME SUYU-2 ÖZEL TR GÜMELE MAH. İCİKLER İÇME SUYU ÖZEL TR BOZÇATLI MAH. MASKİ BOZÇATLI İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ HÜDÜK ÖZEL TR İCİKLER MAH.
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAH. M.FEVZİÇAKMAK MAH. BARBORS MAH.
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 27.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA MAHALLESİ TARIM SULAMA 2 BÖLGESİ ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMLIYURT,DEVELİ MAHALLELERİ TARIM SULAMA BÖLGESİ ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALHAN SOĞUKYURT AZITEPE KESTANEDERESİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARAYCIK ARSAALAN HASAN HALLAÇ ÖZEL TR YENİCE HARAPLAR SARAYCIK TARIMSAL SULAMA TR-3 ARMUTLU MAH. YENİCE KARAVELİ GÜLPINAR MAH. RAĞILLAR MAH. MAHİR YILMAZ ÖZEL TR KARAELMACIK MAH. MASKİ KARADÜZ İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KARADÜZ SELVİLER MAH. MASKİ SELVİLER İÇME SUYU ÖZEL TR SELİMİYE MAH. ZEYNEP KARAMUSTAFAOĞLU-ORKİ KİRAZ-İKB GÜLERYÜZ ÖZEL TR METİN KARABACAK-CEVİZCİ TARIM-RASİM DİRLİK ÖZEL TR AZRA TARIM ÖZEL TR ÇAVULLAR İÇME SUYU ÖZEL TR ÇAVULLAR KÖYÜ MASKİ KUYUCAKKARAPINAR ÖZEL TR DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. İVME MERMER ÖZEL TR CSK MERMER ÖZEL TR HACI KERİM TEMEL ÖZEL TR CKS MERMER-2 ÖZEL TR VODAFONE ÖZEL TR SARAYCIK KAPLICALARI STENİA TARIM ÖZEL TR AVEA ÖZEL TR MASKİ YUMUKLAR İÇME SUYU ÖZEL TR YUMUKLAR MAH. AY-BUR MERMERCİLİK ÖZEL TR BOZKÖY MAH. TALAS MAH. SARAYCIK MAH. SARAYCIK YOLÜSTÜ YENİCEKÖYÜ YENİCE GÖKSEKİ MEVKİ. DİKİLİTAŞ MAH. İCİKLER AVEA ATLAS GES ÖZEL TR YENİCE KÖK MERT GES ÖZEL TR YENİCE TARIMSAL SULAMA ZELİHA ERTAŞ ÖZEL TR CEMAL AHMET KINAY ÖZEL TR
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ GİRİŞİ VATAN CADDESİ İŞLETMELER BÖLGESİ VE ZEYTİNLİOVA İÇME SUYU TESİSİ ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 27.09.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİLERİ
- 27.09.2022 12:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM PEKMEZCİ KOCA GEDİK,HACIİBRAHİMLER,DÜBEKALAN,KÖMÜRCÜ DEREİÇİ,SARIDEDE MAHALLELERİ VE TAVUK KÜMESLERİ,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ
- 28.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORU,KÖSELER,KARAAHMETLİ,SARIAHMETLİ,DAĞYENİCE.ÖRSELLİ,PINARKÖY,ASMACIK,KARAHÜSEYİNLİ,SÜNGÜLLÜ,UZUNLAR,RECEPLİ,SAKALLI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMALAR TTÜM İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HANIMO MEVKİİ. KERPİÇLİK MAH. ESKİHİSAR MAH. ÖREN MAH. SEVİNÇLER MAH. YİĞİTLER MAH. MASKİ KERPİÇLİK ÖZEL TR. HOŞCALAR MAH.
- 28.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALİ RIZA BEY MAHALLESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İŞLETME
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAH. PEKER MAH.,UTKU MAH,2 ANAFARTALAR MAH,ÇARŞI MAH, SARUHAN MAH,MİMARSİNAN MAH. ÇIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR TİCARETHANELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ,UNCUBOSKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MEVLÜTLÜ, HACILI MAHALLELERİ VE FORM AMBALAJ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARIİ TİCARETHANELER
- 28.09.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ATAKÖY, DİBEKDERE, KESTELLİ MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, D.S.İ. AHMETLİ REGÜLATÖRÜ, MASKİ AHMETLİ ARITMA TESİSİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEPENEKLİ, ÇAKMAKLI, TAŞDİBİ MAHALLELERİ TARIM SULAMA BÖLGESİ ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİLOBA MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI MAHALLELERİ, DADAĞLI OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA VE ÜÇAVLU MAHALLESİ VATAN CD,CUMHURİYET CD,YAMAN SK,ALPEREN SK,TAMER SK,ULUS CD,KÖŞK SK,TÜRKMEN SK,ERSOY SK,GÜDE SK VE KİREMİTÇİ SK İÇME SUYU TESİSLERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 28.09.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM DİLEK MAHALLESİ RIZA BEY KÜME EVLERİ, İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 28.09.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DERBENT MAHALLESİNDEKİ; ABDULLAH ÜÇYILDIZ, HAMZA DEMİRBAŞ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 28.09.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI,ZER SALÇA,MORALILAR-RAHMİYE TST,AKFARM TARIM,RAHMİYE-KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU TAV KÜMESLERİ,RECAİ ÇELİK TAV KÜMESİ,AKHİSAR YUMURTA TAVUKÇULUK,KARÇELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER,VE CİVARLARI BEYOBA-BEYOBA TST-SAZOBA-SAZOBA TST-KEMİKLİ DERE-KAYIŞLAR-YENİOSMANİYE-DİLEK MAHALLESİ TCDD DİLEK VE CİVARLARI. BÖLGEDE BULUNAN İÇME SUYU TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI ,TAVUK KÜMESLERİ,İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 28.09.2022 15:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 29.09.2022 08:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YÖRÜK, CUMHURİYET ,SAĞLIK,SEYRANTEPE MAHALLELERİNDE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, SALİHLİ BELEDİYESİ SPOR SALONU, SEKİNE EVREN ANADOLU LİSESİ, DEVLET HASTANESİ, AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ ÖĞRETMEN EVİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKARASI MEVKİİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR ESKİ SALİHLİ YOLU. SERKE DERESİ MEVKİİ. MAHMUTLAR MAH. ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MEVKİİ. OYUKİÇİ MEVKİİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR T KIRÜSTÜ MEVKİİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 29.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MANİSA BEYDERE FİDERİ TEPECİK,TİLKİSÜLEYMANİYE,ÇAMKÖY,SELİMŞAHLAR,TARIM SULAMA VE İŞLETMELER
- 29.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI,SELİMŞAHLAR,TEPECİK,TİLKİSÜLEYMANİYE,TEKELER MAHALLELERİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMİYE MAHALLESİ, AHMETAĞA MAHALLESİ, BEREKETLİ MAHALLESİ, AFŞAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR