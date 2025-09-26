26 Eylül BİM kataloğu 2025: BİM'de bu Cuma hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? LEGO raflarda!

Alışveriş tutkunları için Eylül ayının son haftasında BİM, birbirinden cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor. 26 Eylül BİM kataloğu 2025, ev teknolojisinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle ankastre setler, AirFryer ve TV seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, 26 Eylül BİM kataloğu 2025: BİM'de bu Cuma hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26 Eylül BİM kataloğu 2025 detayları haberimizde...

26 EYLÜL BİM KATALOĞU 2025 - BİM'DE BU CUMA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

BİM'de bu Cuma, özellikle mutfak ve ev aletlerinde önemli indirimler yer alıyor. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Siyah Turbo Cam Ankastre Set ise 8.990 TL fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca 70 L XXL Midi Fırın 3.190 TL ve AirFryer 3.790 TL fiyatıyla mutfakta pratik çözümler sunuyor. Kahve severler için Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL ve Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor. Çay Makinesi Tea N More 1.190 TL, Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL ve Brila Buharlı Ütü 1.375 TL ise ev yaşamını kolaylaştıran diğer seçenekler arasında bulunuyor.

Ev bakımında Mini Ütü 890 TL, Multi Brewer 399 TL ve 2in1 Saç Düzleştirici Tarak ve Kıvırıcı 799 TL ile pratik çözümler sunuluyor. TV seçeneklerinde ise LG 65 İnç Nanocell TV 39.900 TL ve LG 55 İnç 4K Nanocell TV 32.990 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ev dekorasyonu, boya ve temizlik ürünleri de öne çıkıyor. Polisan Acqua Tavan Boyası 499 TL ve Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 399 TL ile evinizi yenilemek mümkün. Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör +35 g Yapıştırıcı 89 TL ve Parlat Mucize Köpük Temizleyici 99 TL ev bakımında hayat kurtarıyor.

Mutfak ve hobi ürünleri arasında Silikon Derz Çekme Raglesi - 4 adet 75 TL, Robot Fırça Plastik Saplı 3'nolu 89 TL, Kurbağacık Anahtar 10' 329 TL ve Derz Kazıma Aparatı 69 TL öne çıkıyor. Universal Mobilya Sabitleme Kiti 99 TL ve Plastik Boya Karıştırıcı 79 TL gibi ürünler de BİM'de bu hafta müşterilerle buluşuyor.

Evcil hayvan sahipleri için Kedi Tırmalama Direği 249 TL, mutfak tutkunları için Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL, Chef's Kek Kalıbı 149 TL ve Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Hamur kazıyıcı, pizza ruleti ve bıçak/soyacak setleri de kataloğun öne çıkanları arasında.

BİM'DE TEKSTİL VE EV AKSESUARLARI

BİM, 26 Eylül kataloğunda tekstil ve ev aksesuarlarına da yoğunlaşmış durumda. Çift Kişilik Battaniye 529 TL, Tek Kişilik Battaniye 499 TL ve Düğmeli Pijama Takımı Kadın 369 TL ile hem konfor hem de kalite sunuluyor. Sıvı Geçirmez Lastikli Alezler Çift Kişilik 299 TL, Tek Kişilik 225 TL fiyatıyla yatak koruması için ideal.

Yastık alezi 65 TL, masa örtüsü pötikare 79 TL, erkek pijama takımı 309 TL ve polar yelekler 209 TL fiyatıyla sezonun öne çıkan ürünleri arasında. Pantolon Erkek 319 TL ve sweatshirt 179 TL gibi klasik tekstil ürünleri de katalogda yer alıyor.

BİM'DE OYUNCAK VE EĞİTİCİ ÜRÜNLER

BİM, çocuklar için de geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL ve Friends Plaj Su Motoru 375 TL ile eğlenceli yaz aktiviteleri mümkün hale geliyor. Polis Arabası 399 TL, Şehir Başlangıç Setleri 449 TL ve Monster Truck Power Arabalar 299 TL ile çocuklar için heyecan verici seçenekler sunuluyor.

Ahşap Araba Rafı 249 TL, Oyuncak Arazi Aracı 109 TL ve Doktor Çantası 119 TL ile oyun çeşitliliği artarken, Maze Breaker Robot Oyuncak 899 TL ve 3D Yapboz Geometrik Şekiller 199 TL ile çocukların zekâ gelişimi destekleniyor. Eğitici bardaklar oyunu 149 TL, Muzip Sayılar Kutu Oyunu 379 TL ve Manyetik Eğitici Puzzle 799 TL ile eğitici oyunlar da katalogda yer alıyor.