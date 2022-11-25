26 - 27 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Kasım Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3209-3205-3211-3202-3217-3212 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3300-3306-3315-3317 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2315-2310-2312-2313-2306-2311 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CAD.4212-4203-4203-4206-4222 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3306-3308-3309-3302-3307 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ 3810-3812-3816-3814-3813-3816 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNANMENDERES MAHALLESİ 100-352-307-309-354 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHALLE 4729, 4815, HAFSA SULTAN MAHALLESİ 4800, 4815, 4813, 4827 SOKAKLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEREKÖY MAHALLESİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ GİZEM YAĞ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER DEREKÖY SULAMA KOOP ÜÇAVLU MAHALLESİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLRİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ,ZEYTİNLİOVA CUMHURİYET CADDESİ
- 25.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADALA MAHALLESİ TAMAMI VE TİCARETHANE BESİ DAMLARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DUALAR MAHALLESİ SAYALAR MEVKİİ (D KOLU)
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULU CAMİ MAHALLESİNİN; ATATÜRK, NERGİS, SÜNBÜL, GENCE, KÖROĞLU, SANAYİ 4, SANAYİ 8, SANAYİ 5 SOKAKLARI, BARBAROS MAHALLESİNİN; FATİH, LADİN, BAĞBOZUMU, DUT, GAZİ, KÖKNAR, GÖKÇEN PAŞA, İĞDE SOKAKLARI, GÜLDEDE MAHALLESİ; BOZTAŞ SOKAK, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN; HASAN YARIŞ, SPOR MEYDANI SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 25.11.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİ VE TOPUZLU MEVKİİ, EMCELLİ MAHALLESİ KARAOĞLANLAR MEVKİİ
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHMUDİYE MAHALLESİ KARAĞAÇLI MAHALLESİ ÇAKALAZMAK MEVKİİ TARIMSAL SULAMALAR VE TİCARETHANELER
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2319-2322-2324-2326-2312 SOKAKLAR VE CIVARI
- 25.11.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR VE İZZETTİN MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 25.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TAYTAN MAHALLESİ TAMAMI VE TAYTAN MEVKİİNDE BULUNAN TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONU AYRICA TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 25.11.2022 15:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL KÖK İMBAT MAD. ENERJİ TURZ. ÖZEL TR TR-3 ÖZEL TR-2 ÖZEL İMBAT MADENCİLİK ÖZEL KÖK E.L.İ. İDARİ BİNA KÖK ÖZEL ÖRS MADEN ÖZEL KÖK HERMAKSAN MAD.MAK.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. ÖZEL TR YENİ ANADOLU MADENCİLİK A.Ş TKİ KARANLIKDERE KÖK ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ ÖZEL KÖK İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TRZM.SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL TR EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ ÖZEL TR MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TR MAYDA MADEN GÖLET ÖZEL KÖK VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TR ADA METAL MADENCİLİK TR ÖZEL KİMTAŞ MADEN TR-2 ÖZEL ELİ TR ÖZEL AVEA İLETİŞİM A.Ş. ÖZEL TR DEREKÖY TR-1 EYNEZ TR-1 IŞIKLAR KÖK-2 IŞIKLAR KÖK-1 EYNEZ KÖK EGE LİNYİTLERİ GES ÖZEL TR DEREKÖY KÖK DEREKÖY KÖK-2 DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TR ARPASEKİ GES ÖZEL KÖK YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİLERİ ÖZEL KÖK E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL TR E.L.İ. CENKYERİ ATÖLYE ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ GAZLAŞTIRMA ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ LOJMAN ÖZEL ÇAĞLAYAN SİTESİ TR MAYDA MADEN ÖZEL TAŞTEPE GES-1 ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 25.11.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ TAMAMI B.OSMANİYE TST KAYALIOĞLU TOPUZLAR MEVKİİVE TARIMSAL SULAMA TESİSİ HALİME KEKLİK GURUBU,AKHİSAR GIDA ÇARŞISI CEZA İNFAZ KURUMU AÇIK CEZA EVİ RAHMİYE YOLU DOĞUCA MAHALLESİ MECİDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CD 22-24-25-26-27 SOKAKLAR VE MAKSUT TOPAL TST
- 26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR ARPACI GÜNEŞLİ MEVKİİ ESENLİK TARIM ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR TAYFUN ERPEK ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR-MUSTAFA DÜNDAR ÖZEL TR MASKİ KEMHALLI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI AYDOĞAN MEVKİİ. KUDRET ÖNEN ÖZEL TR CEM UĞURAD ÖZEL TR ARPACI DAYSALLAR MEVKİ. EBA TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR BİR NAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.ÖZEL TR FUNDA AKYÜREK ÖZEL TR EMRİYE ACAR ÖZEL TR TOLGA YURDAER ÖZEL TR- KEMHALLI MAH, ONAT ANGİ ÖZEL, SERAP ŞEHNAZ ELİAÇIK ÖZEL, CICIKLI MAH. İBİŞDERE MEVKİİ. KÖPRÜBAŞI MERKEZ. GÖLBAŞI MAH. KEMHALLI KÖK. KÖPRÜBAŞI DM. GÖKEYÜP KÖK. CICIKLI MAH. ÇARIKLAR MAH. ÇARIKLAR ÜNLÜLER MEVKİ. ÇARIKLAR GÖÇERLER MEVKİ. CICIKLI İBİŞDERE MEVKİ. ARPACI MH, KOZAKLI MH, SARGAÇ MH, YEŞİLKÖY MH, KASAR MH, KAVAKYERİ MH, AZİMLİ MH, KURTLAR KÖYÜ, KEMHALLI MH, ESAT MH, KIDIRCIK MH, ESAT MH, KIRANŞEH MH, KİLLİK MH, TOPALLI MH, BOZBURUN MH, DÖĞÜŞÖREN MH, BEYNAMAZLI MH, GÜNDOĞDU MH, UĞURLU MH, İKİZKUYU MH, KINIK MH, MESTANLI MH, ALANYOLU MH, YARDERE MH, AMBARKAYA MH, AKÇAALAN MH, ÇAKALLAR MH, BOSTANLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKEYÜP ,ORTAKÖY ,SİNDEL MAHALLELERİ TAMAMI,DEMİRKÖRÜ TATAR ALABALIK , HALİL SALIK ÖZEL TRAFOLARI BU BÖLGELERDE TARIMSAL SULAMA ,TİCARETHANELER
- 26.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 26.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; ATIK SU ARITMA, ÖZBURAK İNŞAAT, EYÜP SABRİ AKDOĞAN, CEMİLE İÇÖZ, MUSTAFA ALİ AYYILDIZ ÖZEL TRAFOLARI, İZZETTİN VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ; TARIMZAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, SUBAŞI MAHALLESİNİN; SEYFİ DEMİRSOY, ŞEN, ORTA, SON, ÇAVDAR, GÜNDOĞU SOKAKLARI, SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; CEVHER, BARIŞ MANÇO, KAYALI, İZMİR UŞAK YOLU, KARADENİZ, AV. RAŞİT AKAN, MİMAR SİNAN, İPEK, SADIKLAR SOKAKLARI, ERGENEKON MAHALLESİNİN; FATİH, ORUÇ REİS, MİLLET, VATAN, BARBAROS HAYRETTİN, SİTE İÇİ YOLU, HAMİDİYE, YILDIRIM BEYAZIT, YUSUF NALKESEN, ÖMER SEYFETTİN, YALDIZ, AHİ EVRAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; HATBOYU, BAHÇE, BALABAN, BEGONYA SOKAKLARI, YEDİ EYLÜL MAHALLESİNİN; ESKİ MANİSA, ERGİN, IŞIK, CENGİZ TOPEL, URAL SOKAKLARI, CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KERVANYOLU, GÖKTÜRK, TÜRKMEN, DOĞANİÇ SOKAKLARI, ALTAY MAHALLESİNİN; PİYALEOĞLU, SEVİNÇ, TINAZTEPE, SELÇUK, DİLEK, DÖMEKE, BİLGİ SOKAKLARI, TURAN MAHALLESİNİN; BILDIRCIN, ATATÜRK BULVARI, SEVGİ, ALTIN IRMAK, AKÇAKMAK, CESUR SOKAKLARI VE CİVARLARI.