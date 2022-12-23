23 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 23.12.2022 00:00 07:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,GÜLERMAK METRO ŞANTİYESİ
- 23.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ,ATIFBEY,SEVGİ,YEŞİL,FATİH,IRMAK,GAZİKENT,DOKUZEYLÜL MAHALLELERİ, SANDALYECİ A.Ş., PEKERLER YEM,GÖKBORA NAKLİYAT, TİRE PROFİL,SABRİ ESEN, NESAN EĞİTİM OKUL,GAZİEMİR BELEDİYESİ,İZSU T-49 POMPA,GAZİEMİR END. MES. LİSESİ,EGE SERBEST BÖLGE KURUCU,ALTAY SPOR TESİSLERİ, METRO MARKET
- 23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL, YÜKSEL TEZCAN GIDA A.Ş, CELEPLER ÇIRÇIR FAB. ÖZEL TR, SEBAHATTİN ÇETİN ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOYUNDERE TOKİ TAMAMI, CUMHURİYET MAHALLESİ, SEVGİ CADDESİ, 96, 94, 7509, 7517, 94/1, ÇANAKKALE ASFALTI, DURUKENT SİTESİ, VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ 7520/1, 7514, 7518, 7501, 7532, 7509/1 SOKAKLARI, BARIŞ CADDESİ, EROL TARAKÇI CADDESİ, 7532, 7503 SOKAKLARI, NENE HATUN CADDESİ VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKIM MAHALLESİ 153, 156, 159, 7202, 7206/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI 7000, 7079, 7080, 7081 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-111 D KOLU
- 23.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 B KOLU
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAH. OVA MEVKII KISMEN TR-11
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI VE CIVARI L-90
- 23.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI TR-18
- 23.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,BAYRAKLI MAHALLELERİ,KOMPETAN OTOMOTİV,1586/1,1586/3,1586/4, 1586/5,1599,1601, 2131,2131/1,2131/2,2131/3,2131/4,2131/5,2131/6,2131/8,2131/10, 2131/11,2131/15 SOKAKLAR,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ,VALTAN ORMAN SAN.,BAŞAK SİGORTA A.Ş.,VİLLATUR
- 23.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SANCAKLI MAHALLESİ,SANCAKLI KÖYÜ VE CİVARI
- 23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:30 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
- 23.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN TR-3 D KOLU
- 23.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAHALLESI
- 23.12.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI MAH. GIRGIN,BILGIN,YEŞILYURT,YILDIRIM,EGEMEN,YEM SOKAKLAR TR-2
- 23.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BORNOVA TM TESİSİLERİ EĞRİDERE,BORNOVA KARATEPE MEVKİ, JANDARMA TELSİZ RÖLE İST., AVEA,TURKCELL,ASELSAN,CAN RADYO,EGE YAYINCILIK,METEOR FM,BAŞAK FM,RADYO 35,AKRA FM,YENİ TV,TÜRKTELEKOM RÖLE İST.,VAKKORAMA, AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GSM BAZ İSTASYONU KARATEPE
- 23.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAGÖL,SKY TV,ÖZMEN TV,KANALTEK,MERHABA RADYO,KAPİTAL RADYO, KORDON FM,TRT BÖLGE VERİCİLER MÜD.,K.YAKA BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ, İBŞB.BTM DAİRE BAŞKANLIĞI RADYOLİNK İST.
- 23.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ, İZKONUT YAPI KOOP
- 23.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,MANAS BULV. 1586/3 SOKAK,ANADOLU FRANA TÜTÜN
- 23.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,75.YIL MAHALLELERİ,1620/33-35-36 SOKAKLAR VE CİVARI,VODAFONE BAZ İST.
- 23.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,75.YIL MAHALLELERİ,1620/33-35-36 SOKAKLAR VE CİVARI,VODAFONE BAZ İST.
- 23.12.2022 13:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ BEYLER SOKAK CİVARLARI
- 23.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,H.EDİP ADIVAR CADDESİ,515,520,529/1,529/2515/1-2-3-4,520, 515/3,527,546, 547,552 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,H.EDİP ADIVAR CADDESİ,515,520,529/1,529/2515/1-2-3-4,520, 515/3,527,546, 547,552 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,HALKAPINAR,UMURBEY MAHALLELERİ,GAZİ OSMAN PAŞA,Ş.EŞREF BULVARLARI, 1371,1372,1374,1457,1458,1462,1491,1493,1494,1495,1496,1497,1498, 1500,1502,1501 SOKAKLAR VE CİVARI,YENİ ORAL DİŞ PROTEZ LABORATUVARI,DDY CER ATÖLYESİ,HALKAPINAR GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.,HÜRRİYET GAZETESİ,TMO İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,TCDD LİMAN İŞLETMESİ
- 24.12.2022 00:00 05:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,AYDIN ASFALTI,101 SOKAK İLE EGE PALAS ARASI,DEV DETERJAN YANI,TCK İZMİR AYDIN OTOYOLU KARABAĞLAR TR8
- 24.12.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,İMARİYE,YEŞİLDERE,KOSOVA,AKARCALI MAHALLELERİ,MOTOR MES. LİSESİ
- 24.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ,ATIFBEY,SEVGİ,YEŞİL,FATİH,IRMAK,GAZİKENT,DOKUZEYLÜL MAHALLELERİ, GAZİEMİR BELEDİYESİ, İZSU T-49 POMPA,GAZİEMİR END. MES. LİSESİ,EGE SERBEST BÖLGE KURUCU,ALTAY SPOR TESİSLERİ, METRO MARKET
- 24.12.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNİN BÜYÜK BİR KISMI