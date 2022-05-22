22 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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22 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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22 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

22 Mayıs 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Keçiörengücü - Ankaragücü

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Sabahı

12:30 Spor Bülteni

13:00 Dünya Superbike Şampiyonası

13:30 Spor Bülteni

15:30 Dakika Skor

18:00 Spor Haftasonu

19:55 Almanya - İsrail

22:00 Futbol Gecesi

InterSinema.com / TV

İstiklal Marşı, KEÇİÖRENGÜCÜ, Futbol, Trt, TV, Haberler

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