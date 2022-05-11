21 Ağustos hangi burçtur? Aslan mı Başak mı? Yirmi Bir Ağustos hangi burçtur? 21 Ağustos günü doğanların burcu nedir?

Ağustos 21 hangi burçtur? Ağustos'un 21'i hangi burç? 21 Ağustos burcu nedir? 21 Ağustos doğumluların burcu nedir? 21 Ağustos doğanlar Aslan burcuna mı ait? 21 Ağustos günü doğanların burcu nedir? 21 Ağustos hangi burç? 21 Ağustos burcunun ismi nedir? Aslan burcu özellikleri, 21 Ağustos burcu özellikleri nelerdir? 21 Ağustos'ta doğanların burcu ne olur? 21 Ağustos hangi burca ait? 21 Ağustos burcunun özellikleri nelerdir? 21 Ağustos burcunun ismi nedir? Aslan burcunun yükseleni ne?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

21 AĞUSTOS HANGİ BURÇTUR?

21 Ağustos burcu Aslan'dır . 21 Ağustos günü doğanların burcu Aslan burcudur. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur. Haliyle 21 Ağustos günü doğum günü olanların burcu da Aslan olmaktadır.

21 Ağustos günü burcu : Aslan

21 AĞUSTOS BAŞAK BURCU MU ASLAN BURCU MU?

21 Ağustos burcu Aslan'dır. Fakat bazı kaynaklara göre 21 Ağustos günü doğanlar az da olsa Başak burcu özelliklerini taşımaktadır.

ASLAN BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasındaki günler Aslan burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Aslan burcudur:

23 Temmuz günü burcu : Aslan

24 Temmuz günü burcu : Aslan

25 Temmuz günü burcu : Aslan

26 Temmuz günü burcu : Aslan

27 Temmuz günü burcu : Aslan

28 Temmuz günü burcu : Aslan

29 Temmuz günü burcu : Aslan

30 Temmuz günü burcu : Aslan

31 Temmuz günü burcu : Aslan

1 Ağustos günü burcu : Aslan

2 Ağustos günü burcu : Aslan

3 Ağustos günü burcu : Aslan

4 Ağustos günü burcu : Aslan

5 Ağustos günü burcu : Aslan

6 Ağustos günü burcu : Aslan

7 Ağustos günü burcu : Aslan

8 Ağustos günü burcu : Aslan

9 Ağustos günü burcu : Aslan

10 Ağustos günü burcu : Aslan

11 Ağustos günü burcu : Aslan

12 Ağustos günü burcu : Aslan

13 Ağustos günü burcu : Aslan

14 Ağustos günü burcu : Aslan

15 Ağustos günü burcu : Aslan

16 Ağustos günü burcu : Aslan

17 Ağustos günü burcu : Aslan

18 Ağustos günü burcu : Aslan

19 Ağustos günü burcu : Aslan

20 Ağustos günü burcu : Aslan

21 Ağustos günü burcu : Aslan

22 Ağustos günü burcu : Aslan

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aslan, (Latince: Leo) zodyakta yer alan bir burç. Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır. 22 Temmuz ve 23 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur.

Zodyak Sembolü : Aslan

Doğum Tarihleri : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Takımyıldızı : Leo

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Güneş

Zararlı Konum : Uranüs

Etkili Gezegeni : Plüton

ASLAN BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta Mars ve Satürn geri hareketine başlayacak Terazi burcunda ve 20 Mayıs'a kadar etki edecek bu geri hareket 3. Evinde geri gidecek.

3. Ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.

Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Eğer bir web sitesi sahibi iseniz siteniz bu geri gitme döneminde saldırıya maruz kalabilir, çökme tehlikesi geçirebilir, bilgilerinizi yedeklemenizde yarar var.

Bunun yanı sıra yakın çevreniz ile ilişkilerde gerginlikler, hatalı bilgiler, dedikodular yüzünden canınız bir parça sıkılabilir. Satürn'de 22 Temmuz'a kadar geri hareket edecek akrep burcunda. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn 4. Evinizden geçmekte.

Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik,evraksal gecikmeler yaşanabilir gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olara yansıtmakta zorlanabilirsiniz.

Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise; daha önce almayı planladığınızi, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.

Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

16 Temmuz'da ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuza geçiş yapacak ve tam bir sene boyunca burcunuzda hareket edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın.

Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pekte kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz.

Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır.

Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Bazılarınız toprak ve toprakla ilgili konulara yönelebilirler. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bol bol seyahat geliyor hayatınıza tek yapmanız gereken harekete geçmek. Bu seyahatler uzak ülkelere olabilir. Kişisel farkındalığınızın artacağı bir süreç.

Kişisel gelişiminize çok daha önem vermeye başlıyorsunuz. 8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 23 ekimde ise akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.

Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.

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