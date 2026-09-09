Haberler

2027 Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı: OVP'deki Yüzde 28,4 Zam Senaryosu

2027 Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı: OVP'deki Yüzde 28,4 Zam Senaryosu
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 asgari ücreti için aralık ayında yapılacak görüşmeler öncesi, OVP'deki enflasyon tahminleri senaryoları belirliyor. Bu yılki ücret 6 bin 196 TL değer kaybederken, yüzde 28,4 zam ile 36 bin 48 TL'ye ulaşılması bekleniyor.

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücreti için geri sayım başladı. Bu yıl net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlenen ücret, yılın ilk sekiz ayında enflasyon karşısında 6 bin 196 TL değer kaybetti. Gözler, aralıkta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrilirken, yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahminleri ilk güçlü senaryoyu ortaya koydu.

Hükümetin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Bu oranın mevcut asgari ücrete yansıtılması halinde 2027'de net asgari ücret 36 bin 48 TL 94 kuruşa yükselecek. Bu, maaşlarda 7 bin 973 TL artış anlamına geliyor. Pazarlıklarda 2027 hedef enflasyonu yüzde 21 baz alınırsa ücret 33 bin 971 TL seviyesinde kalabilir. Geçmiş kayıpların telafisi ve refah payı eklenirse 36 bin 500 TL bandı gündeme gelebilir.

TÜİK verilerine göre ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 22,07 oldu. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre asgari ücret ilk sekiz ayda 6 bin 196 TL değer kaybetti. Dar gelirli hanelerin bütçesinde ağırlığı yüksek kalemlerdeki artışlar genel enflasyonun üzerinde. Ağustosta yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,79, ulaştırma yüzde 35,08, konut yüzde 39,77 oldu. Bu tablo, işçi tarafının kaybın telafisi ve refah payı talebini gündeme getirebilir.

Geçen yıl görüşmeler 12 Aralık'ta başlamış, yeni ücret 23 Aralık'ta açıklanmıştı. Benzer takvimle 2027 asgari ücretinin aralık sonunda netleşmesi bekleniyor. Nihai rakam, komisyonda gerçekleşen enflasyon, alım gücü kaybı ve olası refah payı doğrultusunda belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi

Artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçe
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

ABD'den Türkiye merkezli üç taşımacılık şirketine 'İran' yaptırımı

ABD'den Türkiye merkezli üç şirkete yaptırımı: Akıl almaz suçlamalar
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama

Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Arda Turan'ın Barcelona günlerine döndüğü an! Futbolcusu şok oldu

Arda'nın Barcelona günlerine döndüğü an!
Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

Üsküdar'da yeni perde! “Tehdit edildi” denilen isimden sürpriz ifade
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alacaklardı, hesap değişti! İşte nedeni
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!