2027 Asgari Ücret İçin Geri Sayım Başladı: OVP'deki Yüzde 28,4 Zam Senaryosu

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücreti için geri sayım başladı. Bu yıl net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlenen ücret, yılın ilk sekiz ayında enflasyon karşısında 6 bin 196 TL değer kaybetti. Gözler, aralıkta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrilirken, yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahminleri ilk güçlü senaryoyu ortaya koydu.

Hükümetin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Bu oranın mevcut asgari ücrete yansıtılması halinde 2027'de net asgari ücret 36 bin 48 TL 94 kuruşa yükselecek. Bu, maaşlarda 7 bin 973 TL artış anlamına geliyor. Pazarlıklarda 2027 hedef enflasyonu yüzde 21 baz alınırsa ücret 33 bin 971 TL seviyesinde kalabilir. Geçmiş kayıpların telafisi ve refah payı eklenirse 36 bin 500 TL bandı gündeme gelebilir.

TÜİK verilerine göre ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 22,07 oldu. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre asgari ücret ilk sekiz ayda 6 bin 196 TL değer kaybetti. Dar gelirli hanelerin bütçesinde ağırlığı yüksek kalemlerdeki artışlar genel enflasyonun üzerinde. Ağustosta yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,79, ulaştırma yüzde 35,08, konut yüzde 39,77 oldu. Bu tablo, işçi tarafının kaybın telafisi ve refah payı talebini gündeme getirebilir.

Geçen yıl görüşmeler 12 Aralık'ta başlamış, yeni ücret 23 Aralık'ta açıklanmıştı. Benzer takvimle 2027 asgari ücretinin aralık sonunda netleşmesi bekleniyor. Nihai rakam, komisyonda gerçekleşen enflasyon, alım gücü kaybı ve olası refah payı doğrultusunda belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi