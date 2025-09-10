İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında burs başvuruları, önceki dönemde 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, 2025 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs başvuru şartları neler? Burs ücreti ne kadar? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB, başvuru tarihlerini genellikle "güz dönemi"ne denk gelen Eylül sonu veya Ekim başına planlıyor. 2024'te bu süreç 25 Eylül'de başlamıştı. Resmî açıklama bekleniyor olsa da, bu yıl da benzer bir zamanlama muhtemel.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular iki farklı platform üzerinden gerçekleşiyor:

gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi

İstanbul Senin mobil uygulaması

Öğrenciler; kimlik bilgisi, öğrenci belgesi, aile gelir durumu belgeleri ve ikamet bilgileri gibi evrakları yükleyerek başvurularını tamamlıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE KADAR?

2024-2025 dönemi için burs miktarı toplam 15.000?TL olarak belirlendi; bu tutar 3 taksit halinde, her bir taksit 5.000?TL olarak ödenmiştir. 2025 yılı için ekonomik koşullara bağlı artış beklense de, resmi açıklama bekleniyor.

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2024-2025 burs desteğinin ilk taksiti 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Geri kalan taksitlerin zamanlaması resmi kaynaklarca henüz netleştirilmedi, ancak genellikle ikinci ve üçüncü taksitler akademik yıl içinde belirli periyotlarda ödenmektedir.

İBB BURSU BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İBB bursuna başvuru yapacak öğrencilerin taşıması gereken temel kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İstanbul 'da öğrenim görüyor olmak veya öğrencinin/ailesinin/vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet ediyor olması.

'da öğrenim görüyor olmak veya öğrencinin/ailesinin/vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet ediyor olması. Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında eğitim görüyor olmak ve normal öğrenim süresi içinde devam ediyor olmak.

Devlet üniversitesinde readü veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu eğitim görmek.

Ara sınıf ya da son sınıf öğrencileri için akademik başarı kriteri: 100 üzerinden min. 53 ya da 4.00 üzerinden min. 2.00 başarı notu.

Maddi desteğe ihtiyaç duymak.

İBB BURSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Genel olarak burs başvurusunda istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı veya kimlik bilgileri

Öğrenci belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren gelir belgeleri

İkametgâh bilgileri

"Bursluluk belgesi" (üniversiteden alınan %100 burslu öğrencilik belgesi)

İBB BURSU KİMLERE VERİLİR?

İstanbul'da öğrenim gören veya İstanbul'da ikamet eden öğrenciler,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Başarı kriterlerini ve maddi ihtiyaç koşulunu sağlayan ara ve son sınıf öğrencileri,

Devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf/özel üniversitede tam burslu öğrenciler… bu şartları taşıyan adaylara burs hakkı tanınıyor.