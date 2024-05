2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir?

2024 yılında Zilhicce ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Zilhicce ayı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü başlayacaktır. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır ve İslam'da önemli bir yere sahiptir. 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor?

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Zilhicce ayı, İslam dünyasında birçok fazileti olan mübarek bir aydır. Bu ayda yapılacak ibadetler, diğer aylara göre daha fazla sevap kazandırır.

Zilhicce ayının bazı faziletleri:

Hac İbadeti: Zilhicce ayının en önemli özelliği, Hac ibadetinin bu ayda yapılmasıdır. Hac, İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanların Kabe'yi ziyaret ederek yaptıkları ibadettir.

Kurban Bayramı : Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı olarak kutlanır. Bu gün, Müslümanlar kurban keserek Allah'a olan kulluklarını ifade ederler.

İlk On Günün Fazileti: Zilhicce ayının ilk on günü, İslam'da çok özel bir yere sahiptir. Bu günlerde yapılan ibadetler ve dualar, diğer günlere göre daha faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amel kadar Allah'a daha sevimli gelen başka bir gün yoktur."

Arefe Günü: Zilhicce ayının 9. günü Arefe günüdür ve bu gün de faziletli kabul edilir. Hacılar bu günde Arafat vakfesini yaparlar ve oruç tutan Müslümanlar için de bu günün orucu çok sevaplı kabul edilir.

Bu mübarek ayda yapılan ibadetler, dualar ve hayır işleri, Müslümanların manevi hayatlarında önemli bir yer tutar. Zilhicce ayı boyunca ibadetlere daha fazla önem vererek manevi kazançlarını artırabilirler.

