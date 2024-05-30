Üye Girişi
Haberler

2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Zilhicce ayının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Zilhicce ayı, İslam takvimine göre Hicri yılın son ayıdır ve bu özel ayın başlangıç tarihi her yıl farklılık gösterir. Peki, Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? İşte detaylar!

2024 yılında Zilhicce ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Zilhicce ayı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü başlayacaktır. Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır ve İslam'da önemli bir yere sahiptir. 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor?

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Zilhicce ayı, İslam dünyasında birçok fazileti olan mübarek bir aydır. Bu ayda yapılacak ibadetler, diğer aylara göre daha fazla sevap kazandırır.

2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü başlayacaktır.

2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor?

Zilhicce ayının bazı faziletleri:

Hac İbadeti: Zilhicce ayının en önemli özelliği, Hac ibadetinin bu ayda yapılmasıdır. Hac, İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanların Kabe'yi ziyaret ederek yaptıkları ibadettir.

Kurban Bayramı : Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı olarak kutlanır. Bu gün, Müslümanlar kurban keserek Allah'a olan kulluklarını ifade ederler.

İlk On Günün Fazileti: Zilhicce ayının ilk on günü, İslam'da çok özel bir yere sahiptir. Bu günlerde yapılan ibadetler ve dualar, diğer günlere göre daha faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amel kadar Allah'a daha sevimli gelen başka bir gün yoktur."

Arefe Günü: Zilhicce ayının 9. günü Arefe günüdür ve bu gün de faziletli kabul edilir. Hacılar bu günde Arafat vakfesini yaparlar ve oruç tutan Müslümanlar için de bu günün orucu çok sevaplı kabul edilir.

Bu mübarek ayda yapılan ibadetler, dualar ve hayır işleri, Müslümanların manevi hayatlarında önemli bir yer tutar. Zilhicce ayı boyunca ibadetlere daha fazla önem vererek manevi kazançlarını artırabilirler.

2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılında Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Zilhicce ayı 8 Haziran 2024 Cumartesi günü başlayacaktır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Dini Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? ÖSYM İSG sınavı 35. Soru nedir, neden iptal edildi? Türkiye'de kuduz en çok hangi hayvandan bulaşır? Kedilerde kuduz ne kadar yaygın? İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 İSG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM İSG sınav sonuçlarını duyurdu! 30 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik (HOROZ) halka arzı caiz mi, helal mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündemi nedir? YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu? Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title