2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarına kazandı? CHP ne kadar oy aldı?

2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı? CHP hangi belediye başkanlıklarına kazandı? soruları gündeme geliyor. CHP il ve ilçe belediyeleri araştırılırken CHP 2024 Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı merak ediliyor. Peki, 2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarına kazandı? CHP ne kadar oy aldı?

2024 YEREL SEÇİM CHP KAÇ İL ALDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 2024 Yerel Seçimlerinde elde ettiği oy sayısı ve kazandığı belediye başkanlıkları netleşmiş durumda. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP Türkiye genelinde toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,77'lik bir oy oranı elde etti.

CHP HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

CHP, 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

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CHP NE KADAR OY ALDI?

Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP belediye başkanlıkları yarışında 17 milyon 350 binin üzerinde oy almıştır. CHP'nin oy oranı ise %37,77 olarak gerçekleşti. Bu oran, CHP'nin 2002'den bu yana ilk defa AK Parti'nin önünde yer alarak seçimlerde birinci parti olmuştur.