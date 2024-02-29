Üye Girişi
Haberler

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusu araştırılıyor. Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin miktarı ve ödeme tarihi merak konusu oldu. Emeklilere bayram öncesi verilen ikramiye, emeklilerin bayramını daha da güzelleştiriyor. Bu yılın ikramiye miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylar açıklandı.

Son günlerde gündeme gelen Ramazan Bayramı öncesi, milyonlarca emekliyi sevindiren zam haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Son olarak 8. Yargı Paketiyle birlikte kabul edilen artış, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesinin zamlı olarak ödenmesini bekleniyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinde yüzde 50 oranında bir artış yapıldığını duyurdu. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya çıkarıldı ve her iki dini bayramda toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Tam maaş alan tüm emekliler, 3 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesinden faydalanacaklar. Son dakika haberine göre, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasını öngören düzenleme 8. Yargı Paketi içinde Adalet Komisyonu'nda onaylandı.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri arasına denk geldiği için, ilk bayram ikramiyesinin 9 Nisan 2024 tarihinden önce ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın arefesi ise 15 Haziran 2024 tarihinde olacak. Kurban Bayramı ise ülkemizde 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde kutlanacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesinin de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi öngörülüyor.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Bayram İkramiyesi Ramazan Bayramı Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün? 1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler? KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON GÜN! 2024 kira gelir beyannamesi ne zamana kadar verilir? Kira gelir beyannamesini kimler vermek zorunda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title