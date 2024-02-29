2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Son günlerde gündeme gelen Ramazan Bayramı öncesi, milyonlarca emekliyi sevindiren zam haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Son olarak 8. Yargı Paketiyle birlikte kabul edilen artış, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesinin zamlı olarak ödenmesini bekleniyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinde yüzde 50 oranında bir artış yapıldığını duyurdu. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya çıkarıldı ve her iki dini bayramda toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Tam maaş alan tüm emekliler, 3 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesinden faydalanacaklar. Son dakika haberine göre, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasını öngören düzenleme 8. Yargı Paketi içinde Adalet Komisyonu'nda onaylandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri arasına denk geldiği için, ilk bayram ikramiyesinin 9 Nisan 2024 tarihinden önce ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın arefesi ise 15 Haziran 2024 tarihinde olacak. Kurban Bayramı ise ülkemizde 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde kutlanacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesinin de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi öngörülüyor.