2024 Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen 43 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi. 16 maddeden biri de emekliye verilecek olan bayram ikramiyesi oldu. Emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Birçok kişi ikramiyenin ne zaman verileceğini merak ediyor. Peki, 2024 Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme 8. Yargı paketinde yer alan teklifler içerisinde yer alıyor. Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.