Tüm Türkiye'de gözler 31 Mart 2024 tarihine odaklanmış durumda. Heyecanla beklenen 2024 yerel seçimlerine artık günler kaldı. Yerel yönetimlerin belli olacağı bu seçimlerde en merak edilen illerden biri de megakent İstanbul. Megakent İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir mücadele var. Bu mücadeleyi kimin kazanacağı ise ülkede gündem konusu. 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi...

Türkiye için kritik bir tarih yaklaşıyor. 12 gün kalan 2024 yerel seçimleri için nefesler kesildi. Vatandaşlar, son düzlükte gelen anketleri, seçim sonuçları için fikir sahibi olabileceklerinden, sıkı takip ediyor. Kıyasıya bir rekabetin olduğu İstanbul için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı.

"KARARSIZLARIN ORANI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR"

Kararsızların oranının her geçen gün azaldığını ifade eden Kabaktepe, "Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık.Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor" dedi.

"SEÇİMİ 1-1.5 PUAN ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ"

Açıklamasının devamında ellerindeki son anket sonuçlarını paylaşan Kabaktepe, "Posterlerin asıldığı, mitinglerinde yapıldığı bir seçim dönemini geçiriyoruz. İletişim mecralarının çeşitliliğinden istifade ediyoruz. Sosyal medyanın her birinin etkisi daha fazla. Etkisi yüzde 50'yi geçti. Birçok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyalarına ilişkin de bilgi veren Kabaktepe, "Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum. Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır. İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor" şeklinde konuştu.