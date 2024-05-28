2024- 2025 Eğitim- Öğretim dönemi ne zaman başlayacak? MEB takvimi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayınlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Peki, 2024- 2025 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? MEB takvimi belli oldu mu?

2024- 2025 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2025'TE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.