2023 Regaip Kandili ne zaman? Diyanet Regaip Kandili tarihi ne zaman?

Regaip Kandili günü 2023 yılına sayılı zaman kala Müslüman vatandaşların gündeminde yer aldı. Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Regaip kandilinin anlamı nedir? Diyanet 2023 takvimini açıkladı mı? Diyanet Regaip Kandili tarihi ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Üç Ayların yaklaşıyor olmasıyla birlikte Regaip Kandili tarihi merak edildi. İslam alemi tarafından özel geceler arasında yer alan Regaip Kandili'nde ibadet ve tövbe edenin dualarının kabul edileceği ümit edilir. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Regaip kandilinin anlamı nedir? Diyanet 2023 takvimini açıkladı mı? Diyanet Regaip Kandili tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Müslüman aleminin mübarek günlerinden biri olan Regaip Kandili 26 Ocak 2023 tarihinde Perşembe gününe denk geliyor.

DİDİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı

23 Ocak 2023 Pazartesi

Regaip Kandili

26 Ocak 2023 Perşembe

Mirac Kandili

17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi

Ramazan'ın Başlangıcı

23 Mart 2023 Perşembe

Kadir Gecesi

17 Nisan 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü

23 Nisan 2023 Pazar

Terviye Günü

26 Haziran 2023 Pazartesi

Arefe Günü

27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü

29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü

30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi

18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

Hicri Yılbaşı Günü

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Aşûre Günü

28 Temmuz 2023 Cuma

Mevlid Kandili

26 Eylül 2023 Salı