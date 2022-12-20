2023 Regaip Kandili ne zaman? Diyanet Regaip Kandili tarihi ne zaman?
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Regaip Kandili günü 2023 yılına sayılı zaman kala Müslüman vatandaşların gündeminde yer aldı. Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Regaip kandilinin anlamı nedir? Diyanet 2023 takvimini açıkladı mı? Diyanet Regaip Kandili tarihi ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Üç Ayların yaklaşıyor olmasıyla birlikte Regaip Kandili tarihi merak edildi. İslam alemi tarafından özel geceler arasında yer alan Regaip Kandili'nde ibadet ve tövbe edenin dualarının kabul edileceği ümit edilir. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Regaip kandilinin anlamı nedir? Diyanet 2023 takvimini açıkladı mı? Diyanet Regaip Kandili tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
Müslüman aleminin mübarek günlerinden biri olan Regaip Kandili 26 Ocak 2023 tarihinde Perşembe gününe denk geliyor.
Üç Ayların Başlangıcı
23 Ocak 2023 Pazartesi
Regaip Kandili
26 Ocak 2023 Perşembe
Mirac Kandili
17 Şubat 2023 Cuma
Berat Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi
Ramazan'ın Başlangıcı
23 Mart 2023 Perşembe
Kadir Gecesi
17 Nisan 2023 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü
23 Nisan 2023 Pazar
Terviye Günü
26 Haziran 2023 Pazartesi
Arefe Günü
27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü
28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü
29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü
30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü
1 Temmuz 2023 Cumartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi
18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba
Hicri Yılbaşı Günü
19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşûre Günü
28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili
26 Eylül 2023 Salı