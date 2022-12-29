2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Volkan Babacan kimdir? Kaleci Volkan Babacan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,528 haber kaynağında 591,792 adet haber yapılan Volkan Babacan, toplamda 1,015,777,999 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Volkan Babacan kimdir? İşte, Volkan Babacan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda X, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı X hakkında 7,528 haber kaynağında 591,792 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,015,777,999 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Volkan Babacan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

VOLKAN BABACAN KİMDİR?

Volkan Babacan (d. 11 Ağustos 1988, Antalya) Türk millî kaleci. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giymektedir.

Futbol kariyerine, Fenerbahçe altyapısında başlamıştır. 2006-2007 sezonuna kadar A takımda sakat veya cezalı olan kaleciler olduğunda 2. kaleci olarak takımda yer almış, sezon başı ve sezon arası kamplarına katılmıştır. 2006-2007 sezonunda ise İstanbulspor'a kiralık gitmiştir.

Ertesi sezon geri dönmüş ve Rüştü Reçber'in ayrılmasıyla takımın 3. kalecisi olmuş, kupa maçlarında görev almıştır. 2008-2009 sezonuna girilirken Serdar Kulbilge'nin de ayrılması ile birlikte takımın 2. kalecisi olmuştur. 2008-2009 sezonunda bütün Türkiye Kupası maçlarında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştur.

2010-2011 sezonunda Kayserispor'a kiralanmıştır. Ligin bitmesine 2 ay kala, Kayserispor tarafından sözleşmesi feshedilmiştir, ardından1 Şubat 2012'de Manisaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2014-15 sezonu başında Başakşehir'e transfer olmuştur.

2014-15 sezonunda Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer olmuştur. Burada iki sezonda da tüm maçlarda forma giymiştir. Takımı ile iki kez art arda ligde 4. olmayı başarmıştır.

2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonunda teknik direktör, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir FK'nın 1.kalecisi olarak başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye A-Millî takımının değişilmez kalecisi oldu Euro 2016'da 3 maçtada Millî Takımımızın kalesini korudu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin (TPFD) ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde Süper Lig'de 2015-2016 sezonun en iyileri arasında yer aldı.