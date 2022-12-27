2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Savcı Sayan kimdir? Savcı Sayan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,353 haber kaynağında 510,040 adet haber yapılan Savcı Sayan, toplamda 1,411,851,521 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Savcı Sayan kimdir? İşte, Savcı Sayan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Savcı Sayan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Savcı Sayan hakkında 7,353 haber kaynağında 510,040 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,411,851,521 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Savcı Sayan hakkında merak edilen Savcı Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Kürt asıllı olan Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi. 1999 ve 2004 yerel seçimleri'nde CHP'den Tutak belediye başkan adayı oldu. CHP genel merkez MYK üyeliklerinde bulundu. Deniz Baykal'a en yakın isimlerden birisiydi. Kaset skandalı'ndan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini sıklıkla eleştiren Savcı Sayan, parti kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2012 yılında CHP'den ihraç edildi. Kaset skandalı sürecinde Deniz Baykal'ın istifasında ağlamasıyla tanınmıştır. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan lehine seçim çalışmaları yapan Savcı Sayan, 2015 yılında AK Parti'ye geçti ve İzmir'den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Ağrı belediye başkan adayı oldu ve seçildi.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.