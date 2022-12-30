2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Zeki Korkmaz kimdir? Osman Zeki Korkmaz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,962 haber kaynağında 1,843,886 adet haber yapılan Osman Zeki Korkmaz, toplamda 2,161,473,720 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Osman Zeki Korkmaz kimdir? İşte, Osman Zeki Korkmaz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Zeki Korkmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Osman Zeki Korkmaz hakkında 8,962 haber kaynağında 1,843,886 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,161,473,720 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Zeki Korkmaz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ KİMDİR?

Osman Zeki Korkmaz, ilk olarak 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında antrenörlüğe başladı ve 2009 yılında teknik direktör yardımcısı olarak ayrıldı. Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini yapmış, Türk teknik direktördür.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİDİR?

Osman Zeki Korkmaz Mayıs 1982 yılında doğmuştur. Trabzon'da dünyaya gelen başarılı teknik adam 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Osman Zeki Korkmaz Süper Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü olarak görev yapmaktadır. Korkmaz, 23 Ağustos 2021 tarihinde 1. Lig'de İstanbulspor'un başına geçti. İlk sezonunda İstanbulspor'un play-off'da dördüncü sırada yer almasını sağladı. İstanbulspor'u 17 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıkaran play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup etti. 9 Haziran 2022'de kulüple olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.