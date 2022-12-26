2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kadir Albayrak kimdir? Kadir Albayrak hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,025 haber kaynağında 751,508 adet haber yapılan Kadir Albayrak, toplamda 1,181,356,580 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kadir Albayrak kimdir? İşte, Kadir Albayrak hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kadir Albayrak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kadir Albayrak hakkında 8,025 haber kaynağında 751,508 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,181,356,580 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kadir Albayrak hakkında merak edilen Kadir Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

Kadir Albayrak (18 Şubat 1949, Tekirdağ), Türk bürokrat ve siyasetçi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı.

İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrıldı. 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 8 Nisan 2014 tarihinde görevi devraldı. 8 Nisan 2019'da 2. Dönem Büyükşehir Başkanlığına başladı.

2021 yılında Macaristan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir