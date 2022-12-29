2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Jülide İskenderoğlu kimdir? Milletvekili Jülide İskenderoğlu hayatı ve biyografisi

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1974 yılında Balıkesir'de doğan Jülide İskenderoğlu, ilk ve orta öğretimini doğduğu kentte tamamladıktan sonra 1994 yılında üniversite eğitimi için geldiği Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Çanakkale'de evlenerek iş hayatına atılan Jülide İskenderoğlu kafe işletmecisi olarak uzun yıllar iş hayatının içerisinde bulundu.

Siyaset hayatına, daha sonra uzun yıllar boyu demokrasi zaferlerine tanık olacağı Ak Parti'de başladı. İlk olarak 2003 yılında Çanakkale il Kadın Kollları yönetiminde görev alan Jülide İskenderoğlu, daha sonra sırasıyla; 2006 yılında Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, 2009 yılında Ak Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

HUBAN Kadınlar Kalesi, İnsanca Yaşam Derneği, Çanakkale Karadenizliler Dayanışma Derneği, Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde faaliyetlerde bulunan Jülide İskenderoğlu, 2010 yılında 12 Eylül referandumundan hemen önce Ak Parti Genel Merkezi tarafından Ak Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti.

2015 yılı şubat ayında yapılan 4. Olağan İl Kadın Kolları Kongresinde 25. dönem Milletvekili aday adayı olmak amacıyla başkanlık görevini devretti.

İyi düzeyde İngilizce bilen Jülide İskenderoğlu evli ve 1 çocuk annesidir.

Ak Parti 27. dönem Çanakkale 2. sıra milletvekili adayıdır.