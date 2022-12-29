2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emre Kınay kimdir? Emre Kınay hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,471 haber kaynağında 1,269,092 adet haber yapılan Emre Kınay, toplamda 1,755,256,512 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emre Kınay kimdir? İşte, Emre Kınay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emre Kınay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Emre Kınay hakkında 8,471 haber kaynağında 1,269,092 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,755,256,512 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emre Kınay hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı yüksek lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.

ÖDÜLLERİ

• 20. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet-2006[6]

• 23. İstanbul Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat-2004

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• İki Bekar: Sam Bobrick - Duru Tiyatro - 2016

• Nihayet Bitti: Peter Turrini - Duru Tiyatro - 2016

• Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

• Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

• Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

• Kara Sohbet: Amélie Nothomb - Duru Tiyatro - 2006

• Sınır: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

• Lütfen Kızımla Evlenir misiniz: Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

• İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

• Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

• Bir Cinayet Söylencesi: Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1999

• Kuzguncuklu Fazilet: Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

• Bozuk Düzen: Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1998

• Simyacı: Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu - 1997

• Barış: Aristopfanes: Bakırköy Belediye Tiyatroları - 1993

• Sofokles'in Antigone'si: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

• Fırtına: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

• Nafile Dünya: Oktay Arayıcı - Duru Tiyatro - 2012

• Tatlı Çarşamba: Muriel Resnik - Duru Tiyatro - 2011

• Sondan Sonra: Dennis Kelly - Duru Tiyatro - 2010

• Aşk Her Yerde: Simon Williams - Duru Tiyatro - 2008

• Bir Mutfak Masalı: Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

• İkinci Caddenin Mahkumu: Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002