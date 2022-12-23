2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bekir Pakdemirli kimdir? Bekir Pakdemirli hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.361 haber kaynağında 519.807 adet haber yapılan Bekir Pakdemirli, toplamda 547.955.924 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bekir Pakdemirli kimdir, İşte, Bekir Pakdemirli hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bekir Pakdemirli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Bekir Pakdemirli hakkında 7.361 haber kaynağında 519.807 adet haber yer alırken 2022'de toplam 547.955.924 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bekir Pakdemirli hakkında merak edilen Bekir Pakdemirli kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli (10 Kasım 1973, İzmir, Türkiye), Türk ekonomist. TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde iktisat doktora çalışmalarını tamamladı. Çalışma hayatı boyunca gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmüş, aynı zamanda McCain Foods şirketine danışmanlık yapmıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Bekir Pakdemirli amatör telsizci, deniz kaptanı ve pilottur. Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapmıştır. Babası ise 1991 yılında Türkiye'nin Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş Ekrem Pakdemirli'dir. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri bulunduğu Tarım ve Orman Bakanı görevinden 4 Mart 2022 tarihinde istifa etmiştir.