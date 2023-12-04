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2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle!

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MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Magazinin nabzını magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'le tutuyoruz! Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programı hafta içi her gün 8.30'da Tv8 ekranlarında.

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Dağıstanlı, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya bölümünde tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışan Müge Dağıstanlı, burada sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır. 2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programını sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, partneri Gülşen Yüksel ile birlikte ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri Kanal D ekranlarında yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını sunmuştur. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı, 2016 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine giren Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yapmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Müge Dağıstanlı şimdilerde TV8 ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunmaktadır.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir. Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.