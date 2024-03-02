2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen kim? Olay ne? Ş.D. hakkında 2 çocuğa yönelik eylemi nedeniyle 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede öğretmen Ş.D.'nin, öğrencilerini okul dışında da takip ettiği belirtildi. Ş.D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Ankara'da görev yapan bir öğretmenin, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Mİ?

Ankara'da görev yapan bir öğretmenin, 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Öğretmenin, öğrencisine, "Keşke aynı yaşta olsak her şey farklı olur" diyerek mesaj attığı belirtiliyor. Olay, öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI MI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Ş.D., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.