18 Mart 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
18 Mart 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:15 Seddülbahir 32 Saat
05:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
06:40 Vuslat
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
16:15 İhtiyar Kurtlar
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı