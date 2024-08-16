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16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

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BİM, 16 Ağustos tarihli aktüel kataloğunda indirimli ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. BİM'de bugün hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak edenler için kataloğu incelemekte fayda var. BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesi ve fırsatları haberimizde yer alıyor. Katalogda yer alan indirimli ürünlerin listesi merak konusu oldu.

16 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, 16 Ağustos BİM'de hangi ürünler satılacak? Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV, Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone, Range Mini Saç Kurutma Makinesi, Geske Yüz Temizleme Fırçası, Range Erkek Vücut Bakım Seti ve daha fazlası BİM Aktüel'de yer alıyor.

BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM'de bugün neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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